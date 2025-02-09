وزارة المالية العراقية توضح موعد صرف رواتب المتقاعدين لعام 2025

أعلنت وزارة المالية العراقية عن الجدول الزمني لصرف رواتب المتقاعدين لعام 2025، موضحة المواعيد الرسمية التي سيتم خلالها تحويل الرواتب لمختلف الفئات. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لضمان انتظام صرف الرواتب وتسهيل الإجراءات المالية للمتقاعدين في جميع أنحاء البلاد.

كتب محمد سعد –بعد تطبيق الزيادة الأخيرة يبحث العديد من الأشخاص عن الموعد الخاص برواتب الموظفين في دولة العراق 2025، وذلك حيث يتطلع الكثير من الأشخاص المتقاعدين إلى معرفة رواتبهم حيث تعتبر هذه المصادر هي المصدر الأساسي لتلبية احتياجاتهم الأساسية وذلك في حالة غياب أي مصادر دخل أخرى.

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ونتيجة لما حدث في الرواتب الفترة الأخيرة فلقد ازداد الاهتمام بمعرفة تفاصيل مواعيد الصرف كما أن فئة المتقاعدين تستحق الاهتمام وذلك نتيجة للمجهود الكبير الذي قاموا بتقديمه في خلال سنوات العمل الخاصة بهم في هذا المقال سوف نوضح قيام الحكومة في العراق بالعمل على توفير جميع سبل الراحة والأمان لهم من خلال منحهم بعض الزيادات المالية التي تكون متماشية مع احتياجاتهم.

موعد صرف الرواتب للمتقاعدين

قامت الحكومة في دولة العراق بالإعلان عن موعد الصرف لمعاش المتقاعدين وأن يكون في المعتاد في بداية كل شهر ميلادي، وذلك حيث تم التأكيد على أنه لن يكون هناك تأخير أو تأجيل في الموعد إلا في حالة حدوث إجازة أو عطلة رسمية تكون في نفس التوقيت.

بالإضافة إلى أن آخر زيادة توفرت في الرواتب بلغت قيمتها حوالي 100 ألف دينار عراقي، وأنه لا يوجد أي زيادات سوف يتم تطبيقها في الفترة القادمة.

وحتى يتم الحصول على بعض التفاصيل الإضافية التي تكون حول الرواتب، يمكن للأشخاص المتقاعدين القيام بزيارة رابط الخدمة المخصص.

طريقة الاستعلام عن رواتب الأشخاص المتقاعدين في العراق 2025

حتى يكون من السهل الاستعلام عن الرواتب لابد أن يقوم الأشخاص المتقاعدين بمجموعة من الطرق وهي تكون:

التوجه إلى موقع وزارة المالية الرسمي في العراق.

يتم تسجيل الدخول في الصفحة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

إدخال جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص المتقاعد.

النقر على زر البحث من أجل عرض كافة تفاصيل الراتب.

إرشادات مهمة للمتقاعدين

هناك بعض الإرشادات المهمة التي لابد من اتباعها ومعرفته وهي:

متابعة الأخبار من مصادر موثوقة الرسمية من أجل تجنب أن يتم اتباع الشائعات والأقاويل الكاذبة.

يجب التأكد من أن يتم تحديث البيانات والمعلومات المصرفية حتى يتم ضمان تسليم الرواتب بطريقة مستمرة.

يتم الاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية والمصرفية من أجل تفادي الزحام والتكدس في البنوك.

تؤكد وزارة المالية العراقية التزامها الكامل بصرف رواتب المتقاعدين في المواعيد المحددة، مع دعوة الجميع لمتابعة التحديثات الرسمية لضمان الاطلاع على أي تغييرات قد تطرأ على جدول الصرف خلال العام.