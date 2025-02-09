رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 لجميع المواطنين

أعلن بنك الخرطوم عن إتاحة خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت لعام 2025، مما يتيح لجميع المواطنين السودانيين، سواء المقيمين داخل البلاد أو المغتربين، إمكانية فتح حساب بنكي بسهولة دون الحاجة لزيارة الفروع.

كتب محمد سعد – يرغب العديد من المواطنين في الفترة الحالية بالتعرف على كيفية فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025، حتى يتمكنوا من الحصول على هذه الخدمة المميزة التي تساعدهم في فتح حساب مصرفي وهم جالسون في منازلهم، ولكن حددت الإدارة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن حتى يتمكن من الحصول على هذه الخدمة وفي الفقرات القادمة نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

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رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

فقد تووفر هذه الخدمة فتح حسابات مصرفية بكل سهولة ودون الحاجة إلى زيارة الفروع، بإمكان العملاء فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 أون لاين بكل سهولة ويسر كل ما عليك هو اتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي بنك الخرطوم.

اختر اللغة التي تفضلها سواء العربية أو الإنجليزية.

اضغط على كلمة حساب جديد.

سجل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بإرسال جميع المستندات اللازمة.

اقرأ شروط البنك والأحكام ووافق عليها.

اضغط على زر إرسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

يعتبر البنك احد أبرز المؤسسات المالية التي تتيح خدمات مصرفية متطورة ومرونة، فقد تم توفير خدمة تعديل الاستمارة للعميل إمكانية فتح الحساب أو تحديث بياناته بكل سهولة، وسنوضح لكم شروط فتح حساب في بنك الخرطوم النحو التالي:

يجب على أن يكون المتقدم بالطلب يحمل الجنسية السودانية.

كما يشترط ألا يقل عمر مقدم الطلب تحت 18 عام.

كما يجب ان يكون لدي المتقدم جواز سفر وبطاقة هوية وطنية وكلاهما ساري المفعول.

وبيشترط من التسجيل تقديم بريد إلكتروني نشط للتمكن من التواصل بين البنك والعميل من خلاله.

كما يشترط على العميل إيداع مبلغ قدره 10000 جنيه سوداني لتنشيط الحساب.

مع هذه الخدمة الإلكترونية المميزة، أصبح بإمكانك فتح حساب في بنك الخرطوم بكل سهولة وأمان، مما يوفر عليك الوقت والجهد. استفد من هذه الخدمة وابدأ بإدارة معاملاتك المالية بكفاءة ومرونة.