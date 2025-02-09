إطلاق تطبيق حجز البطاقة الوطنية في العراق 2025: أسرع طريقة لإنجاز معاملاتك

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في العراق عن إطلاق تطبيق جديد لحجز البطاقة الوطنية لعام 2025، بهدف تسهيل وتسريع عملية الحصول على البطاقة الوطنية للمواطنين. يتيح هذا التطبيق للمستخدمين حجز مواعيدهم إلكترونيًا دون الحاجة للانتظار الطويل أو زيارة الدوائر الحكومية.

كتب محمد سعد – شهد تطبيق حجز البطاقة الوطنية في العراق في الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظا في إقبال المواطنين العراقيين حيث يمكنهم الآن تحديد موعد لاستلام البطاقة دون الحاجة للانتظار لساعات طويلة في الدوائر الحكومية ويعد هذا التطبيق جزءا من مساعي الحكومة العراقية لتعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت مما يسهل المعاملات الرسمية للمواطنين.

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كيفية تعبئة استمارة البطاقة الوطنية في العراق عبر الإنترنت

يمكنك بسهولة تحديد موعد للحصول على البطاقة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

قم بالضغط على زر النموذج الإلكتروني الموجود في القائمة الجانبية.

تحميل نموذج طلب البطاقة الوطنية الموحدة.

بعد اكتمال عملية التنزيل يتم فتح الملف تلقائيا لإدخال المعلومات المطلوبة.

يرجى إدخال جميع الحقول المطلوبة بعناية باستخدام المعلومات الشخصية الصحيحة.

يجب التأكد من دقة المعلومات المدخلة لأن أي خطأ قد ينتج عنه إلغاء الحجز.

الخدمة متاحة فقط للمواطنين العراقيين.

مدة صلاحية الحجز هي خمسة أيام وإذا لم يستخدم خلال هذه المدة سيتم تلقائيا إلغاؤه.

يحظر استخدام الخدمة لأغراض تجارية إذ أنها مصممة للاستخدام الشخصي فقط.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عاما.

الخدمات المتاحة عبر التطبيق

يتيح تطبيق البطاقة الوطنية الموحدة مجموعة من الخدمات الإلكترونية، ومنها:

إصدار البطاقة الوطنية لمن لم يسبق لهم الحصول عليها.

تعديل البيانات الشخصية مثل الاسم أو اللقب.

تحديث الحالة الاجتماعية (الزواج، الطلاق، تسجيل المواليد الجدد).

خدمات أخرى متعلقة بالجنسية والمعلومات المدنية.

يُعد هذا التطبيق خطوة مهمة في تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية في العراق، مما يساهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مع إطلاق هذا التطبيق، أصبح بإمكان المواطنين العراقيين حجز مواعيد للحصول على البطاقة الوطنية بسهولة وسرعة، مما يعكس التزام الحكومة بتبني الحلول الرقمية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.