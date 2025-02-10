تونس: هل سيتم تبكير موعد صرف جرايات المتقاعدين في 2025؟

تتزايد التساؤلات بين المتقاعدين في تونس بشأن إمكانية تبكير موعد صرف الجرايات خلال عام 2025. يأتي هذا الاهتمام وسط توقعات بإجراءات جديدة من الحكومة التونسية تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

كتب محمد سعد – أعلن صندوق التقاعد التونسي عن الشروط اللازم توافرها للاستفادة من جرايات التقاعد بالتزامن مع قرب موعد الصرف لها، لذا يرغب العديد من المستفيدين في التعرف على هل سيتم صرف الجرايات في موعدها أم سيتم تأخيرها، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل عن صرف جرايات المتقاعدين، إلى جانب شروط الحصول عليها، وأيضا كيفية الاستعلام عنها.

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جرايات المتقاعدين في تونس هل سيتم تبكير موعد الصرف في 2025

كشف صندوق التقاعد في تونس عن صرف جرايات المتقاعدين للشهر الجاري يوم 23 من فبراير بدلا من يوم الرابع والعشرين، إلى جانب وجود نية لاضافة زيادة على قيمة مبالغ الجرايات والتي يستفيد منها ما يقارب مليون مستفيد.

شروط الحصول على جرايات المتقاعدين في تونس

للحصول على جرايات التقاعد في تونس لابد من تحقق كافة الشروط المحددة من صندوق التقاعد التونسي، ومن أبرز الشروط التالي:

يستفيد من جرايات التقاعد من بلغ عمر 60 عاما من الرجال، كما تستفيد من النساء من تبلغ سن الخامس والخمسين.

كما يشترط بلوغ سنوات العمل في الخدمة عشرين عام للرجال أو السيدات.

كما يشترط أيضا التسجيل في كشف المستفيدين بصندوق التقاعد.

كما لابد من دفع بعض الرسوم المفروضة من صندوق التقاعد.

بالإضافة إلى أهمية إجراء الفحوصات الطبية.

شروط الحصول على جرايات المتقاعدين في تونس

كما طرح صندوق التقاعد في تونس خدمة إلكترونية للتعرف على كافة التفاصيل عن جرايات المتقاعدين، ولابد من إتباع الخطوات الآتية:

أولا توجه نحو موقع صندوق التقاعد في تونس.

ثم سجل الدخول على الموقع باستخدام البيانات اللازمة.

من ثم اضغط فوق خدمة الاستعلام عن جرايات التقاعد.

من ثم اكتب بيانات المتقاعد بدقة.

في النهاية سوف تعرض أمامك التفاصيل عن موعد صرف الجرايات إلى جانب قيمتها.

يبقى المتقاعدون في تونس في انتظار الإعلان الرسمي عن أي تغييرات تتعلق بمواعيد صرف الجرايات، وسط آمال بتحقيق خطوات إيجابية تدعم استقرارهم المالي خلال 2025.