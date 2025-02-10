عروض العثيم الأسبوعية: استرداد نقدي 20% وخصومات تصل إلى 50%

يقدم العثيم مجموعة من العروض الأسبوعية المميزة التي تتيح للعملاء الاستفادة من استرداد نقدي يصل إلى 20% مع خصومات كبيرة تصل حتى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات. اغتنم هذه الفرصة لتوفير المزيد عند التسوق واحصل على أفضل العروض التي تلبي احتياجاتك اليومية.

كتب محمد سعد – العروض الأسبوعية من العثيم، تم الإعلان عنه لتستمر من 5 فبراير إلى 11 فبراير 2025، وعرض هذا الأسبوع كما يقولون “غير” لماذا حيث الخصومات الكبرى التي تصل إلى حوالي 50% على جميع مقاضي المنزل والأسرة، بالإضافة إلي عرض الاسترداد النقدي من العثيم بنسبة 20% من قيمة المشتريات، فهيا معاً نتعرف على كافة تفاصيل عروض العثيم الأسبوعية، ونوضحها لكم بالأسعار ونسب الخصومات، والتي جاءت موضحة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، لتكن أسواق عبد الله العثيم عند مستوى تطلعات العملاء.

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عروض العثيم الاسبوعية

مع شعار حملة عروض العثيم “رمضان زمان بعروض زمان” تبقي عروض هذا الأسبوع مستمرة ومُضاف إليها عرض الاسترداد النقدي 20% مع أسعار استثنائية، وسوف نوضح لكم العروض الأساسية لاحتياجات المنزل خصوصا احتياجات المطبخ في شهر رمضان من كافة المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلي أن عروض العثيم التالية والتي تشمل ميزة الاسترداد النقدي حسب الشروط والأحكام متوفرة بجميع الفروع في كافة مناطق المملكة والعروض تشمل الآتي:

عبوة من دجاج دو المجمدة عدد 10 حبات وزن 900 جم للحبه وسعر العرض 124.95 ريال بدل سعر 165 ريال سعودي.

خصم على عبوة من أرز بسمتي ملك بوزن 10 كيلو وسعر العرض 54.95 ريال بدل سعر 88.95 ريال.

خصم على عبوة من سكر البيت تأتي بوزن 10 كيلو سعر العرض 28.95 ريال بدل سعر 43.95 ريال.

وخصم العثيم في هذا الأسبوع على 2 عبوة من زيت صني مخلوط نباتي بعروض 1+1 مجاناً وسعر العرض 21.95 ريال بدل سعر 43.90 ريال سعودي.

خصم أيضاً على كرتون بيض عدد 30 حبة من بيض بسعر خاص للعرض 14.95 ريال سعودي.

تستمر تلك العروض الدورية من أسواق عبد الله العثيم خلال الفترة القادمة وحتى نهاية شهر رمضان بعروض خاصة وأسعار حصرية، نوضحها معكم بالمقارنة بعروض المتاجر الأخرى مثل عروض بنده و عروض بن داود وعروض السدحان وعروض أسواق المزرعة، وذلك بأفضل خصومات وتخفيضات العام لعروض شهر رمضان 2025.

لا تفوت فرصة الاستفادة من عروض العثيم الأسبوعية، حيث يمكنك التوفير بشكل كبير مع استرداد نقدي مغرٍ وخصومات مميزة على مختلف المنتجات. سارع بزيارة أقرب فرع أو تسوق عبر الإنترنت للاستمتاع بهذه العروض الحصرية.