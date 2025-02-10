طريقة تحضير البسبوسة المكرملة الناعمة بمذاق غني يذوب في الفم بعد الإفطار

استمتع بحلى مميز مع البسبوسة المكرملة الناعمة التي تجمع بين قوامها الطري ونكهتها الغنية. تعتبر هذه الوصفة المثالية لتقديمها بعد الإفطار، حيث تضيف لمسة حلاوة لا تقاوم بطعم يدوخ يعزز من أجواء الجلسات العائلية.

كتب محمد سعد – البسبوسة المكرملة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يعشقها الكثيرون وتعتبر خيارا مثاليا للتقديم في التجمعات العائلية والعزومات، كما أنها تمتاز بطعمها الغني وقوامها الناعم الذي يذوب في الفم، على الرغم من توفرها في العديد من المحلات إلا أن تحضيرها في المنزل يضمن لكِ مذاقًا أروع وتحكمًا كاملًا في مكوناتها، في هذا المقال سنتعرف على طريقة إعداد البسبوسة المكرملة بخطوات سهلة للحصول على نتيجة تضاهي تلك التي تباع في الأسواق.

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المكونات اللازمة لتحضير البسبوسة المكرملة

يمكنك تجهيز هذه الحلوى اللذيذة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، وهي كالتالي:

مكونات البسبوسة

كوب واحد من السكر.

ربع كوب من الماء.

نصف كوب من الزبادي.

كوب إلا ربع من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة.

كوبان من دقيق السميد الناعم.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات الشربات (القطر)

كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

عصير نصف ليمونة.

كيس فانيليا.

خطوات تحضير البسبوسة المكرملة

للحصول على بسبوسة مثالية ذات مذاق غني وقوام مرمل، اتبعي الخطوات التالية بعناية:

في وعاء غير لاصق ضعي السكر مع الماء على نار متوسطة دون تحريك واتركيه حتى يكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.

بعد أن يصبح السكر مكرملًا أضيفي الزبادي (أو القشطة كبديل) ثم حركي المزيج جيدا حتى تتجانس المكونات.

أضيفي السمنة للخليط وقلبي حتى تذوب تماما ثم ارفعي الخليط عن النار واتركيه جانبا.

في وعاء آخر اخلطي دقيق السميد مع جوز الهند والبيكنج بودر باستخدام ملعقة خشبية.

اسكبي خليط السكر المكرمل تدريجيا فوق خليط الدقيق مع الاستمرار في التقليب حتى يتم امتصاصه بالكامل.

إذا شعرت أن العجينة تحتاج إلى المزيد من السوائل أضيفي الماء تدريجيًا حتى تحصلي على قوام متماسك.

ادهني صينية الفرن بالسمنة ثم اسكبي خليط البسبوسة وافرديه بالتساوي.

زيني الوجه بالمكسرات حسب رغبتك ثم أدخلي الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

اخبزيها حتى تأخذ لونا ذهبيا شهيا.

تحضير الشربات

في وعاء على النار ضعي السكر مع الماء واتركيه حتى الغليان.

أضيفي عصير الليمون ثم خففي الحرارة واتركي المزيج لمدة 7 دقائق.

بعد إبعاده عن النار أضيفي الفانيليا وحرّكي جيدًا.

طريقة التقديم

فور خروج البسبوسة من الفرن وهي ساخنة اسكبي عليها الشربات الساخن لضمان امتصاصه بشكل مثالي.

اتركيها تبرد تمامًا قبل تقطيعها ثم قدميها مع كوب من الشاي أو أي مشروب مفضل لديكِ.

نصائح لضمان نجاح البسبوسة

للحصول على قوام مرمل ومذاق غني لا تحركي السكر أثناء كرملته.

تأكدي من توزيع الشربات بالتساوي فور خروج البسبوسة من الفرن.

استخدمي دقيق السميد الناعم للحصول على نتيجة مثالية.

بهذه الطريقة ستحصلين على بسبوسة منزلية تضاهي تلك التي تباع في المحلات، بطعم رائع وقوام يذوب في الفم، جربيها واستمتعي بمذاقها الشهي

جرب هذه الوصفة المميزة للبسبوسة المكرملة الناعمة واستمتع بمذاقها الرائع مع العائلة والأصدقاء بعد الإفطار، فهي تجمع بين البساطة والطعم الغني الذي يترك أثرًا لا يُنسى.