الأزهري يناقش مع مدير أوقاف جنوب سيناء آليات تعزيز الانضباط الإداري والدعوي

بحث الدكتور الأزهري، خلال اجتماع مع مدير أوقاف جنوب سيناء، سبل تعزيز الانضباط الإداري وتطوير الأداء الدعوي في المنطقة. جاء هذا اللقاء بهدف تعزيز جودة العمل الدعوي وتحقيق الانضباط الإداري بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الأوقاف.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على الأزهري يبحث مع مدير أوقاف جنوب سيناء سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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اجتمع الدكتور أسامة ، وزير الأوقاف، مع الشيخ السيد غيط، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة الأداء في المديريات المختلفة، بهدف تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، والتعرف على التحديات الميدانية، ووضع الحلول المناسبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل، مع تطبيق مدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، لضبط الأداء وتعزيز قيم النزاهة والانضباط بين العاملين. كما أكد سيادته أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها رفع المستوى العلمي والفكري للأئمة والدعاة، إلى جانب الاهتمام بمظهرهم وسلوكهم، بما يليق بمكانتهم ويسهم في تعزيز رسالتهم في المجتمع.

وزير الأوقاف يبحث مع مدير أوقاف جنوب سيناء سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي

كما وجّه الوزير بأهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمساجد، والتأكد من التزام العاملين بها بالضوابط المعتمدة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع تعزيز قنوات التواصل بين المديريات والإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق رسالة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الوطنية.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أهمية محافظة جنوب سيناء ضمن المحافظات الحدودية باعتبارها جزءًا من بوابة مصر الشرقية، وارتباطها المباشر بالأمن القومي، وباعتبارها خط الدفاع الأول الصَّاد لأي اختراق لحدودها، الأمر الذي يوجب توجيه أقصى الاهتمام إليها وإلى أبنائها بتكريس هويتهم وانتمائهم للدولة وغرس المكون الثقافي في قلوب أبنائها؛ لينشأ هواهم وتتربى عقولهم على المزاج المصري وعلى الولاء لمصر والانتماء إليها، بما يبني حصون أمن من قوى ناعمة تشكل السند الأساسي للقوى المصرية الصلبة، مؤكدًا أن الوزارة تولي العمل الدعوي وتطوير الخطاب الديني في المحافظات الحدودية اهتمامًا خاصًّا.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن هذه اللقاءات الدورية مع مديري المديريات تُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة لتطوير الأداء العام، وتعزيز التواصل الفعّال بين القيادات الدعوية والإدارية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والارتقاء بالعمل الدعوي والإداري وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

في الختام، يبقى الأزهري يبحث مع مدير أوقاف جنوب سيناء سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الدعوية وتعزيز كفاءة العمل الإداري، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الدينية المقدمة للمجتمع.