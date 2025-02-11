أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد شائعات رحيله

في ظل الأنباء المتداولة عن احتمالية رحيله عن النادي الأهلي، حرص اللاعب أكرم توفيق على توجيه رسالة خاصة لجماهير الفريق، مؤكدًا تمسكه بروح الانتماء والولاء للنادي. جاءت هذه الرسالة لتوضح موقفه الحقيقي وتطمئن عشاق القلعة الحمراء.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على بعد أنباء رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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وجه لاعب خط وسط النادي الأهلي رسالة إلى جماهير المارد الأحمر في الساعات الأخيرة، وسط العديد من الأنباء التي أفادت باقتراب رحيله عن القلعة الحمراء.

رسالة من أكرم توفيق إلى جماهير الأهلي

وقال أكرم توفيق في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: يشهد الله رب العالمين على حبي لهذا النادي وجمهوره العظيم.. الأهلي فوق الجميع.

وقال مصدر لـ القاهرة 24 في وقت سابق، إن أكرم توفيق قد وقع على عقود انتقاله إلى نادي الشمال القطري في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير، خاصة أن تعاقده مع النادي الأهلي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشارك توفيق مع النادي الأهلي بشكل عام في جميع البطولات في 131 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 7 أهداف.

الشمال القطري يكشف حقيقة التراجع عن ضم أكرم توفيق

وكشف مشعل العلي، المدير الرياضي لنادي الشمال القطري، حقيقة التراجع عن ضم أكرم توفيق لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

وقال مشعل في تصريحات تليفزيونية سابقة: تردد في الإعلام المصري أن نادي الشمال القطري تراجع عن التعاقد مع أكرم توفيق.. وهذا الكلام غير صحيح تمامًا، وتم الاتفاق مع اللاعب والتوقيع معه، وهو ضمن مشروع نادي الشمال القطري خلال المواسم المقبلة، هو لاعب مقاتل ومستواه عالٍ، وهو قادم من نادٍ كبير وصاحب إنجازات.

واختتم: من خلال خبرته مع النادي الأهلي، نتمنى أن يسخر جميع إمكانياته لخدمة نادي الشمال الموسم المقبل.

في الختام، يبقى بعد أنباء رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

رسالة أكرم توفيق أكدت مدى ارتباطه بجماهير الأهلي وحرصه على توضيح الحقائق وسط الشائعات المتداولة، مما يعكس قوة العلاقة بين اللاعب وجماهير الفريق.