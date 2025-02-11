عمر مرموش يتصدر التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وسط توقعات بتواجد النجم المصري عمر مرموش على رأس التشكيل الأساسي للفريق. تأتي هذه المباراة في إطار سعي السيتي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في البطولة القارية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على عمر مرموش على رأس تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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ينتظر الجميع بفارغ الصبر المباراة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه لاعبنا المصري وريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل لـ دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على عمر مرموش النجم الدولي المصري، في التشكيل المتوقع أمام ريال مدريد بـ دوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش على رأس تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

ويرصد القاهرة 24 في السطور التالية التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل لـ دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا ويأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز- ناثان آكي- جون ستونز- مانويل أكانجي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس- كيفين دي بروين- برناردو سيلفا- سافينيو.

خط الهجوم: عمر مرموش- إرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 على ملعب الاتحاد، في ذهاب الملحق المؤهل لـ دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتُذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بين سبورتس، ويدير اللقاء الحكم الفرنسي كليمنت توربين.

في الختام، يبقى عمر مرموش على رأس تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تواجد عمر مرموش في التشكيل المتوقع يمنح مانشستر سيتي دفعة هجومية قوية في مواجهة ريال مدريد، حيث يعول عليه الجهاز الفني لتقديم أداء مميز يساهم في تحقيق الفوز.