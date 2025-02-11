وزيرة التضامن تناقش تعزيز التعاون المشترك مع السفير الياباني في القاهرة

اجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعي مع السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجالات التنمية الاجتماعية ودعم البرامج الإنسانية. يهدف اللقاء إلى تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزيرة التضامن تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع السفير الياباني بالقاهرة، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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التقت الدكتورة مايا مرسي ، إيواي فوميو السفير الياباني بالقاهرة، والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقات والعلاقات الدولية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزيرة التضامن تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع السفير الياباني بالقاهرة

وتناول اللقاء، بحث تعزيز سبل التعاون ودعم وتعزيز الشراكة في مختلف مجالات العمل بين الجانبين في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

جانب من اللقاء

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الترحيب بالسفير الياباني بالقاهرة، متمنية له التوفيق في مصر، موضحة مدى استفادة مدير عام إدارة الطفل بالوزارة بالزيارة التي قامت بها إلى اليابان لمدة شهر، وذلك للاطلاع على خبراتهم في مجال الحضانات.

وتناول اللقاء أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومجالات التعاون مع الجانب الياباني فيها، خاصة فيما يتعلق بزيادة أعداد حضانات الطفولة المبكرة للمساهمة في زيادة اندماج أكبر عدد من السيدات في سوق العمل، وكذلك التعاون في دور المسنين، فضلا عن التعاون في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث توفير الاتاحة خاصة بالمستشفيات لجميع أنواع الإعاقة.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني من خلال توفير برامج تدريبية للعاملين والقائمين على تلك المنظمات لتحقيق الاستدامة في هذا المجال لخروج الفئات الهشة من الفقر وتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الشراكة القوية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني بالقاهرة بالتعاون مع الوزارة، خاصة من خلال جايكا، مؤكدا أن الحكومة اليابانية على استعداد دائم لدعم الحكومة المصرية، خاصة في مجال سياسات التنمية الاجتماعية.

كما أفاد مسئول جايكا، بأن لديهم تجارب عديدة يمكنهم نشرها مع الوزارة، حيث تم منذ أسبوعين التدريب في مجال الزراعة، كما أن لديهم تجارب في التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز سبل التعاون في عديد من مجالات العمل المشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

في الختام، يبقى وزيرة التضامن تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع السفير الياباني بالقاهرة محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية اليابانية، ودعمًا لجهود وزارة التضامن في توسيع نطاق التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.