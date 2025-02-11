وزير الصحة يبحث توحيد بروتوكولات علاج الأورام في اجتماع موسع

عقد وزير الصحة اجتماعًا هامًا لمراجعة وتوحيد بروتوكولات علاج الأورام، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. يهدف الاجتماع إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتحديث أساليب العلاج لضمان تقديم خدمات طبية متقدمة تلبي احتياجات المرضى.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمراجعة وتوحيد بروتوكولات علاج الأورام، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء والسكان، اجتماعًا موسّعًا مع اللجنة المختصة بمراجعة بروتوكولات علاج الأورام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين نتائج العلاج لمرضى السرطان.

مراجعة بروتوكولات علاج الأورام

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراضًا تحليليًا للدراسات الاقتصادية، ومقارنة شاملة للبروتوكولات العلاجية المعتمدة في مصر مع نظيراتها في الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع، بهدف الوقوف على أفضل الممارسات الطبية والاقتصادية.

وأشار عبد الغفار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ناقش مع أعضاء اللجنة آليات توحيد البروتوكولات العلاجية المطبقة حاليًا، بما يضمن تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن وضع معايير وإرشادات موحدة يسهم في تحقيق نتائج علاجية أكثر فاعلية، وتقليل الفجوات في تقديم الخدمات الطبية، فضلًا عن ضمان اتباع أحدث التوصيات العلمية في هذا المجال.

كما تناول الاجتماع سبل إصدار ورقة علمية للسياسات الصحية المتعلقة بإدراج المركبات الدوائية الجديدة ضمن البروتوكولات العلاجية، استنادًا إلى دراسات اقتصادية دقيقة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمرضى الأورام، من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقديم أحدث العلاجات، وتطبيق التكنولوجيا الطبية المتقدمة، وتعزيز البحث العلمي لضمان أفضل رعاية ممكنة.

يذكر أن اللجنة المختصة بمراجعة بروتوكولات علاج الأورام يترأسها الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، وتضم في عضويتها الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة لشؤون الصيدلة، إضافة إلى الدكتور عماد حمادة، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة، والدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة ذاتها، إلى جانب الدكتور خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتور أحمد حسن، والدكتور لؤي قاسم، عضوي المكتب التنفيذي للجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة، فضلًا عن الدكتور أحمد خليفة، مسؤول اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور إسلام عنان، الرئيس التنفيذي لشركة “إكسايت” للأبحاث.

في الختام، يبقى وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمراجعة وتوحيد بروتوكولات علاج الأورام محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز كفاءة علاج الأورام، بما يساهم في تحسين معدلات الشفاء وجودة حياة المرضى.