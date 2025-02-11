الزراعة تفتتح معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل رمضان.. واللحوم بـ250 جنيهًا للكيلو

في إطار استعداداتها لشهر رمضان، افتتحت وزارة الزراعة عددًا من المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتوفر هذه المعارض منتجات متنوعة تشمل اللحوم بسعر 250 جنيهًا للكيلو، إلى جانب السلع الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على كيلو اللحوم بـ250 جنيهًا.. الزراعة تفتتح معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل رمضان، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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كشفت المهندسة منال إبراهيم المشرفة على منافذ وزارة ، تفاصيل افتتاح معارض الزراعة لطرح سلع ذات جودة عالية بتخفيضات كبرى، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقالت منال إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، سيتم افتتاح معارض في 13 محافظة على مستوى الجمهورية لبيع جميع السلع التي يحتاجها المواطن بتخفيضات تتراوح بين 30% و50%، وذلك خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه في محافظة القاهرة والجيزة سيتم افتتاح معارض في مركز البحوث الزراعية، ونادي الزراعيين، وباب الشرعية.

افتتاح معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة الأسبوع المقبل

وعن الأسعار التي سيتم بيع المنتجات بها، أوضحت أن كيلو اللحم البلدي سيتراوح من 250 و280 جنيهًا، مشيرة إلى أن اللحم الذي سيكون به دهن سيكون بـ 250 جنيهًا، وكيلو اللحوم الحمراء سيكون بـ 300 جنيه، وكيلو اللحن الضاني سيكون بـ 300 جنيه.

ولفتت إلى أن وزير الزراعة سيحدد سعرا مخفضا وثابتا للدواجن وقت افتتاح المعرض، ولن تزيد الأسعار عنه خلال فترة المعرض، حتى لو ارتفعت الأسعار في بورصة الدواجن، أما حال انخفاض الأسعار في البورصة سينخفض سعر الدواجن في المعرض.

وأكدت أن الوزارة خلال أيام المعرض وطوال شهر رمضان ستضخ ألف كرتونة بيض يوميًا في كل معرض بسعر 150 جنيهًا فقط، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وطرح المنتجات بأسعار مخفضة، موضحة أن منتجات الزراعة تتمتع بجودة عالية تنال إعجاب المواطنين.

في الختام، يبقى كيلو اللحوم بـ250 جنيهًا.. الزراعة تفتتح معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل رمضان محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تعكس هذه المبادرة حرص وزارة الزراعة على دعم استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة قبل حلول رمضان، مما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي.