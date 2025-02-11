وزيرة البيئة تبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون في مجال تغير المناخ

استقبلت وزيرة البيئة السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغير المناخ. تناول اللقاء مناقشة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات البيئية وتبادل الخبرات بين مصر واليابان لدعم الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزيرة البيئة تستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بمجال تغير المناخ، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار اكثر من 30 عاما، وكان أحد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها إدارة المخلفات.

اتفاق باريس للمناخ

وأكدت وزيرة البيئة، في بيان، منذ قليل، أن مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن 1% من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي 2022 و2023 بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم اول تقرير للشفافية في نهاية 2024.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليا على أن تمر بعدة مراحل هامة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى الوزاري، ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على إضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ.

في الختام، يبقى وزيرة البيئة تستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بمجال تغير المناخ محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على أهمية الشراكة بين مصر واليابان في مواجهة قضايا تغير المناخ وتعزيز العمل البيئي المشترك من أجل مستقبل أكثر استدامة.