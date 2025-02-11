وزيرة التضامن: الدولة ملتزمة بدعم الحماية الاجتماعية وتنفيذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تولي أهمية قصوى لمسار الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى تنفيذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير شبكات أمان اقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزيرة التضامن: الدولة حريصة على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية.. وننفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط بالشرق الأوسط، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة الاجتماعي، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المقام بالقاهرة، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور محمد عزمان، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي issa، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل. وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت وزيرة التضامن، إن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي 635 مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي، كما تتشرف وزارة التضامن الاجتماعي بأنها تنفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في الشرق الأوسط؛ وهو «برنامج تكافل وكرامة»؛ يستفيد منه 4.7 مليون أسرة تضم 17 مليون مواطن تقريبا في كل محافظات مصر، تمثل المرأة نحو 70 ٪ من حجم المستفيدين، ونجح تكافل وكرامة على مدار 10 سنوات من تحقيق أعلى درجات دقة الاستهداف وجودة البيانات والربط الرقمي مع أكثر من 25 قاعدة بيانات، وتمكن البرنامج من بناء أكبر قاعدة بيانات تضم 12 مليون أسرة بها بيانات نحو 50 مليون مواطن.

وزيرة التضامن الاجتماعي

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا حصلنا منذ أسابيع قليلة على موافقة البرلمان المصري على كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، والذي يحقق العدالة في كامل مواد قانون الضمان الاجتماعي، الذي يصدر حاملًا فلسفة اجتماعية واضحة مفادها “الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحماية الاجتماعية”، وأن كل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، فالقانون يتوافق مع نصوص الدستور المصري التي نصت مواده على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة على تحقيق دخل مناسب.

ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية والمتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ المشروعات، وتمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية ومحو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر اليوم يعقد تحت عنوان عريض يحمل كل الأفكار المنظمة لمبادئ الضمان الاجتماعي يعني أننا نسعى معًا لتحقيق الأفضل للمواطنين ونتدارس الفرص المختلفة لتعظيم الاستفادة من مواردنا، ومد مظلات الحماية الاجتماعية إلى أوسع نطاق؛ لتشمل كل المواطنين المعرضين للخطر أو الذين يعانون من غياب الضمان الاجتماعي، نتكاتف معا لنصل إلى حلول بناءة وأفكار مبتكرة؛ لنصنع حاضرا أكثر أمنا ومستقبلا أكثر إشراقا لكل الأوطان.

في الختام، يبقى وزيرة التضامن: الدولة حريصة على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية.. وننفذ أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط بالشرق الأوسط محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تعكس هذه التصريحات التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج الدعم النقدي لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة للمواطنين.