وزير الرياضة يلتقي عائلة محمد صلاح استعدادًا لافتتاح مركز شباب يحمل اسمه بمسقط رأسه

التقى وزير الشباب والرياضة بعائلة النجم المصري محمد صلاح لمناقشة الترتيبات النهائية لافتتاح مركز شباب جديد يحمل اسمه في مسقط رأسه. يأتي هذا المشروع تقديرًا لمسيرة صلاح الرياضية الملهمة ودعمه المتواصل للشباب المصري.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزير الرياضة يلتقي عائلة محمد صلاح تمهيدا لافتتاح مركز الشباب باسمه بمسقط رأسه، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

إقرأ ايضاً : بجرأة.. أبوهداية يطالب وزير الرياضة بإقالة مسؤولي اتحاد الكرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، عائلة محمد صلاح نجم ليفربول، متمثلة في عبد العزيز أحمد خال النجم المصري، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية، وحضور أحمد بلال عضو مجلس الإدارة، ذلك تمهيدا للافتتاح الرسمي منتصف مارس.

وزير الرياضة يلتقي أسرة محمد صلاح

وأكد وزير الرياضة أن مركز شباب محمد صلاح، تم تجهيزه بجميع الإمكانيات، ويُعد واحدا من أكبر مراكز الشباب، وإضافة قوية للبنية التحتية الرياضية في محافظة الغربية، وسيسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الناشئة.

وأشار الوزير أن نجمنا محمد صلاح نموذج مشرف للشباب المصري، ودعمه لإنشاء مركز الشباب في مسقط رأسه بقرية نجريج يعكس التزامه بدعم الرياضة والتنمية المجتمعية.

وقال صبحي: نعمل على تنسيق كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لافتتاح مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج في منتصف مارس، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر ونجمها العالمي محمد صلاح، من خلال التعاون الوثيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان جاهزية المركز.

فيما توجه عبد العزيز أحمد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح وخال النجم المصري، بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على جهوده الكبيرة في دعم وتطوير مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج؛ تمهيدًا لافتتاحه الرسمي.

في الختام، يبقى وزير الرياضة يلتقي عائلة محمد صلاح تمهيدا لافتتاح مركز الشباب باسمه بمسقط رأسه محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يعكس افتتاح مركز الشباب باسم محمد صلاح تقدير الدولة لإنجازاته العالمية، ودعماً لجهود تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر وتعزيز دور الرياضة في بناء الأجيال الجديدة.