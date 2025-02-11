التعليم تصدر قرارات هامة بشأن العودة للمدارس في رمضان مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث 1446

أعلنت وزارة التعليم رسميًا عن مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بعودة الطلاب إلى المدارس خلال شهر رمضان المبارك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثالث لعام 1446. وتهدف هذه القرارات إلى مراعاة طبيعة الشهر الفضيل مع ضمان استمرار العملية التعليمية بكفاءة.

كتب محمد سعد – مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، والذي يتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية

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قرارات هامة من التعليم حول العودة للمدارس في رمضان

أصدرت وزارة التعليم قرارات هامة تتعلق بتنظيم العملية التعليمية خلال هذا الشهر الكريم.

بداية الفصل الدراسي الثالث

وفقًا للتقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 2 رمضان 1446هـ، الموافق 2 مارس 2025م.

يأتي هذا التوقيت في ظل استمرار تطبيق نظام الفصول الثلاثة الذي اعتمدته الوزارة بهدف تحسين جودة التعليم وتوزيع المناهج بشكل أكثر توازن على مدار العام الدراسي.

إجازة الشتاء وقرب حلول شهر رمضان

قبل بدء الفصل الدراسي الثالث، سيحصل الطلاب والمعلمون على إجازة الشتاء التي تبدأ يوم الاثنين 25 شعبان 1446هـ، الموافق 24 فبراير 2025م.

تستمر هذه الإجازة لمدة أسبوع، مما يتيح للجميع فرصة للراحة والاستعداد لبداية الفصل الدراسي الجديد الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك.

تنظيم الدراسة خلال شهر رمضان

نظرًا لتزامن بداية الفصل الدراسي الثالث مع شهر رمضان، أصدرت وزارة التعليم توجيهات تهدف إلى تيسير العملية التعليمية خلال فترة الصيام، مع مراعاة خصوصية الشهر الكريم، تشمل هذه التوجيهات ما يلي:

تقليص ساعات الدراسة: تم تقليص ساعات اليوم الدراسي لتصبح بين 4 إلى 5 ساعات يوميًا، بدلًا من 7 أو 8 ساعات كما هو المعتاد في الأشهر الأخرى.

تعديل مواعيد الحصص: تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 9:00 صباحًا، بهدف توفير وقت كافٍ للطلاب والمعلمين لأداء صلاة الفجر والحصول على قسط من الراحة قبل بدء اليوم الدراسي.

إلغاء الطابور الصباحي: قررت الوزارة إلغاء الطابور الصباحي خلال شهر رمضان لتخفيف العبء على الطلاب والمعلمين، والتركيز على الحصص الدراسية المباشرة.

إجازة عيد الفطر

من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الخميس 20 رمضان 1446هـ، الموافق 20 مارس 2025م.

تستمر هذه الإجازة لمدة أسبوعين، حيث يُستأنف الدوام بعد العيد يوم الأحد 8 شوال 1446هـ، الموافق 6 أبريل 2025م.

رد الوزارة على الشائعات

في ظل انتشار بعض الشائعات حول إمكانية إلغاء الدراسة خلال شهر رمضان، نفت وزارة التعليم هذه الأنباء جملة وتفصيل.

وأكدت الوزارة أن الدراسة ستستمر حضوريًا خلال الشهر الكريم، مع تطبيق التعديلات المذكورة أعلاه لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب والمعلمين.

أهمية هذه القرارات

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق توازن بين متطلبات العملية التعليمية واحتياجات الطلاب والمعلمين خلال شهر رمضان.

من خلال تقليص ساعات الدراسة وتعديل مواعيد الحصص، تسعى الوزارة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة تراعي ظروف الصيام وتضمن استمرار التحصيل العلمي بكفاءة.

توصيات للطلاب وأولياء الأمور

الالتزام بالمواعيد الجديدة: ينصح الطلاب وأولياء الأمور بالالتزام بالمواعيد الجديدة للحصص الدراسية خلال شهر رمضان، والتأكد من حضور الطلاب في الوقت المحدد.

متابعة الإعلانات الرسمية: يجب متابعة الإعلانات والتحديثات الصادرة من وزارة التعليم عبر قنواتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة.

تهيئة البيئة المنزلية: ينصح أولياء الأمور بتهيئة بيئة منزلية مناسبة لدراسة أبنائهم خلال شهر رمضان، مع مراعاة توفير الوقت الكافي للراحة والعبادة.

تؤكد وزارة التعليم السعودية التزامها بتوفير بيئة تعليمية مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة خصوصية الشهر الكريم واحتياجات الطلاب والمعلمين.

وتدعو الجميع إلى التعاون والالتزام بالتوجيهات الصادرة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وفعالية خلال هذه الفترة.

تعكس هذه القرارات حرص وزارة التعليم على تحقيق التوازن بين الالتزامات الدراسية وخصوصية شهر رمضان، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مرنة تدعم راحة الطلاب والمعلمين.