السعودية تستعد لاستقبال الصيف وارتفاع درجات الحرارة في هذا الموعد من رمضان 1446

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446. ومن المتوقع أن تبدأ الأجواء الحارة في تاريخ محدد، مما يستدعي اتخاذ الاستعدادات اللازمة للتعامل مع تأثيرات الطقس الحار خاصة مع تزامن ذلك مع الصيام.

كتب محمد سعد – تشهد الفترة الحالية تقلبات جوية واضحة، حيث أكد عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن البلاد تمر بفترة انتقالية بين فصلي الشتاء والربيع.

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السعودية تستعد لاستقبال الصيف والجو الحار

هذه المرحلة الانتقالية تتسم بحدوث تغيرات مناخية سريعة وغير مستقرة، خاصة في درجات الحرارة، مما يتطلب متابعة دقيقة للنشرات الجوية بشكل مستمر، نظرا للتباين الملحوظ بين الطقس البارد والمعتدل خلال هذه الفترة.

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بقاء 18 يومًا فقط على نهاية فصل الشتاء

أوضح العقيل أن التقويم الأرصادي يشير إلى بقاء 18 يومًا فقط على نهاية فصل الشتاء، وهو ما يعني أننا نقترب من بداية الأجواء الربيعية، إلا أن الموجات الباردة ستبقى مسيطرة على الأجواء خلال الأيام القادمة.

هذه البرودة ستؤثر بشكل خاص مع بداية شهر رمضان، حيث من المتوقع أن تسود أجواء باردة إلى معتدلة في معظم المناطق، مع استمرار درجات الحرارة المنخفضة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تأثير الكتل الهوائية الباردة على شهر رمضان

وأشار العقيل إلى أن حالة الطقس في شهر رمضان المقبل ستكون أقرب إلى الأجواء الربيعية بشكل عام، مع احتمالية استمرار تأثير الكتل الهوائية الباردة، خاصة في المناطق الشمالية والمرتفعات.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء نهار معتدلة، بينما تميل إلى البرودة خلال اللي، هذه التغيرات تجعل من الضروري متابعة النشرات الجوية لمعرفة آخر مستجدات الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.

دعوة للاستعداد والتعامل مع التغيرات المفاجئة

يعتبر هذا الوقت من العام فرصة للاستعداد للتغيرات الجوية، خاصة مع احتمالية هبوب رياح نشطة أو حدوث انخفاضات مفاجئة في درجات الحرارة.

يوصي خبراء الطقس الجميع بتوخي الحذر وارتداء الملابس المناسبة وفقًا للتغيرات المناخية، مع التأكيد على أهمية متابعة التحديثات المستمرة من المركز الوطني للأرصاد لتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة.

أجواء ربيعية معتدلة تلوح في الأفق

مع مرور الأيام ودخول فصل الربيع بشكل تدريجي، من المتوقع أن يتجه الطقس نحو الاستقرار، لتتلاشى الموجات الباردة شيئًا فشيئًا، وتصبح الأجواء أكثر اعتدالًا وملاءمة للأنشطة الخارجية.

ورغم التقلبات الحالية، فإن هذه المرحلة تحمل في طياتها بوادر طقس مشرق ومعتدل، مما يعزز من تطلع الجميع إلى أجواء مستقرة ومناسبة لشهر رمضان المبارك.

ختامًا، يظل المركز الوطني للأرصاد المصدر الرئيسي لمتابعة مستجدات الطقس، حيث يؤدي دور حيوي في توعية المواطنين والمقيمين حول كيفية التعامل مع التقلبات الجوية المستمرة، لضمان سلامتهم وراحتهم خلال هذه الفترة الانتقالية المهمة.

تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الجهات المعنية على توفير بيئة مناسبة للمواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان، مع التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات الوقائية لمواجهة الأجواء الحارة.