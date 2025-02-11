الجوازات السعودية: يحق للمقيم إلغاء تأشيرة الخروج النهائي الصادرة من الكفيل في هذه الحالات الجديدة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن تحديثات جديدة تتيح للمقيمين حق إلغاء تأشيرة الخروج النهائي التي يصدرها الكفيل في حالات محددة. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين نظام الإقامة والعمل وتعزيز حقوق المقيمين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كتب محمد سعد – في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المقيمين في المملكة العربية السعودية، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تحديثات جديدة تتيح للمقيمين إمكانية إلغاء تأشيرة الخروج النهائي التي يصدرها الكفيل في حالات محددة.

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الجوازات السعودية تعطي المقيم حق إلغاء الخروج النهائي

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي المملكة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمالة الوافدة.

أنظمة الإقامة في السعودية وحقوق المقيمين

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تستضيف عدد كبير من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات.

تخضع إقامة هؤلاء المقيمين لنظام “الكفالة”، حيث يكون الكفيل (صاحب العمل) مسؤول عن العامل من حيث الإقامة والعمل.

ورغم الانتقادات التي وجهت لهذا النظام، إلا أن الحكومة السعودية قامت بإجراء تعديلات جوهرية لتحسين أوضاع المقيمين، بما في ذلك منحهم حقوقًا إضافية وتعزيز حمايتهم القانونية.

شروط ومتطلبات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيم

تعد تأشيرة الخروج النهائي من الوثائق الهامة التي تمكن المقيم من مغادرة المملكة بشكل نهائي، ولإصدار هذه التأشيرة، يجب توفر الشروط التالية:

صلاحية الإقامة: يجب أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول عند تقديم طلب التأشيرة.

صلاحية جواز السفر: يُشترط أن يكون جواز سفر المقيم ساريًا لمدة لا تقل عن 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

خلو السجل المروري من المخالفات: يجب على المقيم التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرورية غير مسددة قبل تقديم الطلب.

عدم وجود مركبة مسجلة باسم المقيم: يشترط ألا يكون لدى المقيم مركبة مسجلة باسمه عند تقديم طلب الخروج النهائي.

تسجيل البصمة: يجب أن يكون المقيم قد قام بتسجيل بصماته في النظام.

تواجد المقيم داخل المملكة: يجب أن يكون المقيم متواجد داخل المملكة عند تقديم طلب التأشيرة.

عدم وجود مخالفات استقدام: يشترط ألا يكون الكفيل أو المقيم مسجلين في حالات مثل: متوفى، هروب، أو لديهم مخالفات استقدام.

يمكن تقديم طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” أو “مقيم”، وذلك باتباع الخطوات المحددة في كل منصة.

الحالات التي يحق فيها للمقيم إلغاء تأشيرة الخروج النهائي:

أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن للمقيم إلغاء تأشيرة الخروج النهائي في الحالات التالية:

قبل مغادرة المملكة: إذا تم إصدار تأشيرة الخروج النهائي ولم يستخدمها المقيم بعد، يمكنه طلب إلغائها.

خلال فترة صلاحية التأشيرة: يجب أن يتم الإلغاء خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة أو قبل تاريخ العودة المحدد في التأشيرة، أيهما أسبق.

عدم وجود مخالفات: يُشترط عدم وجود مخالفة سابقة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة وغير مستخدمة.

تواجد المقيم داخل المملكة: يجب أن يكون المقيم متواجدًا داخل المملكة عند تقديم طلب الإلغاء.

يمكن للمقيم تقديم طلب الإلغاء إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة “أبشر”.

الدخول إلى قسم “المعاملات الإلكترونية”.

اختيار خدمة “تأشيرة الخروج والعودة الإلكترونية”.

اختيار “إلغاء تأشيرة خروج وعودة”.

إدخال رمز الأمان المرسل إلى جوال المستخدم.

إدخال رقم إقامة المقيم المراد إلغاء تأشيرته.

تأكيد الإلغاء.

يذكر أنه في حال عدم إلغاء التأشيرة خلال الفترة المحددة، سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة المعمول بها.

نقل الكفالة وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي

في بعض الحالات، قد يرغب المقيم في نقل كفالته إلى صاحب عمل جديد بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي، في هذه الحالة، يجب أولاً إلغاء تأشيرة الخروج النهائي وفقًا للإجراءات المذكورة أعلاه، ثم البدء في إجراءات نقل الكفالة، يشترط للحصول على موافقة على نقل الكفالة ما يلي:

موافقة الكفيل الحالي: يجب الحصول على موافقة خطية من الكفيل الحالي على نقل الكفالة.

موافقة الكفيل الجديد: يجب أن يوافق الكفيل الجديد على استقدام المقيم ونقل كفالته إليه.

استيفاء الشروط النظامية: يجب أن تتوافق عملية النقل مع الشروط والضوابط المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تقدم طلبات نقل الكفالة عبر منصة “قوى” الإلكترونية، حيث يتم تقديم الطلب من قبل الكفيل الجديد ومتابعة الإجراءات حتى إتمام عملية النقل.

طرق التواصل مع المديرية العامة للجوازات:

للحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يمكن للمقيمين التواصل مع المديرية العامة للجوازات عبر القنوات التالية:

مركز الاتصال الموحد: يمكن التواصل عبر الرقم الموحد 19990، حيث يتوفر الدعم على مدار الساعة للإجابة على استفسارات المقيمين والمواطنين.

منصة “أبشر”: من خلال زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر(https://www.absher.sa)، يمكن للمقيمين الاطلاع على الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجوازات.

حساب الجوازات الرسمي على تويتر: عبر متابعة الحساب الرسمي على تويتر (@AljawazatKSA) للحصول على آخر التحديثات والإعلانات الرسمية.

البريد الإلكتروني: يمكن إرسال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للجوازات.

زيارة الفروع الرسمية: يمكن للمقيمين التوجه إلى أحد فروع الجوازات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وفقًا لساعات العمل الرسمية، للحصول على المساعدة المباشرة.

تأتي هذه التحديثات في إطار جهود الحكومة السعودية لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز جاذبية سوق العمل في المملكة.

مع هذه التعديلات، أصبح بإمكان المقيمين التصرف بشكل أكثر استقلالية فيما يخص أوضاعهم القانونية، مما يعزز من الاستقرار الوظيفي والمعيشي لديهم.

تدعو المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالأنظمة الجديدة والتأكد من متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، لضمان الامتثال للأنظمة وتجنب أي مخالفات قانونية قد تؤثر على إقامتهم في المملكة.

تعكس هذه القرارات الجديدة حرص الجوازات السعودية على تطوير الأنظمة المرتبطة بشؤون الإقامة والعمل، بما يحقق التوازن بين حقوق الكفيل والمقيم ويدعم بيئة عمل أكثر استقرارًا.