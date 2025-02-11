الجوازات السعودية تزف بشرى سارة للمقيمين قبل حلول شهر رمضان

في خبر طال انتظاره من قبل المقيمين بالمملكة، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن قرار جديد يبعث الفرح في نفوس المغتربين قبل قدوم شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود المملكة لتسهيل الإجراءات وتعزيز راحة المقيمين.

كتب محمد سعد – أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن قرار طال انتظاره، يتعلق بتجديد جوازات السفر للمقيمين لمدة تصل إلى 10 سنوات وهذا الإعلان الذي جاء قبيل حلول شهر رمضان المبارك، يعد بتحقيق تحول جذري في طريقة تعامل المقيمين مع جوازات سفرهم، ما يعكس رغبة المملكة في تسهيل إجراءات الحياة اليومية للمغتربين فقافز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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تجديد جوازات السفر للمقيمين لمدة 10 سنوات

تحتفل الجوازات السعودية بتقديم خدمة جديدة ستغير العديد من الأمور للمقيمين، حيث أصبح بإمكانهم تجديد جوازات سفرهم لمدة تصل إلى عشر سنوات ويأتي هذا القرار في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمقيمين، ويهدف إلى تقليل التوترات المرتبطة بتجديد الجوازات بشكل متكرر.

جواز السفر لمدة 10 سنوات يعني أن المقيم لن يكون بحاجة لتكرار عملية التجديد كل عدة سنوات، مما يوفر له استقرارًا أكبر وهذه الخطوة تؤكد سعي المملكة الدائم لتطوير بيئة مريحة للمغتربين بما يتيح لهم التركيز على عملهم وحياتهم في المملكة دون القلق بشأن الإجراءات الروتينية المتكررة.

كيفية التقديم على تجديد الجواز عبر منصة أبشر

من أجل تسهيل العملية على المقيمين، قدمت الجوازات السعودية طريقة حديثة وفعالة، تتمثل في منصة أبشر الإلكترونية حيث يمكن للمقيمين تقديم طلباتهم لتجديد جوازات السفر دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.

تتيح منصة أبشر للمقيمين متابعة حالة الطلبات وتنفيذ كافة الإجراءات بشكل إلكتروني، بما في ذلك تقديم المستندات المطلوبة للتجديد وهذه الخدمة الرقمية توفر الوقت والجهد، مما يخفف من الأعباء اليومية على المغتربين، ويجعل عملية التجديد أكثر سرعة وسهولة.

يمثل هذا القرار خطوة إيجابية تعكس حرص المملكة على تحسين أوضاع المقيمين وتسهيل حياتهم اليومية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يحمل أجواءً مميزة للجميع.