مجلس تصفية تركة الراجحي يواصل مزادات بيع العقارات ويكشف عن حجم الثروة

يستمر مجلس تصفية تركة الشيخ سليمان الراجحي في تنظيم مزادات لبيع العقارات، حيث كشف مؤخراً عن حجم الثروة الهائلة التي تضمها التركة. ويشهد المزاد اهتماماً واسعاً من المستثمرين والمهتمين بالعقارات، في ظل توقعات بتحقيق عوائد كبيرة من عمليات البيع.

كتب محمد سعد – أعلن مجلس تصفية تركة الشيخ صالح الراجحي رحمه الله، عن بيع 4 عقارات بمبلغ إجمالي قدره 110 مليون ريال سعودي في المزاد رقم 19 الذي أقيم مؤخراً.

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وكان آخر مزاد تم في عام 2023 تم الاعلان عن المزاد 18 والذي تم بيع عدة عقارات فيه وتشمل العقارات المباعة كلاً من مجمع دار الوكالات وفندق الحرمين وورشة الزاهر وأرض السمراء.

يأتي هذا المزاد استمراراً لجهود المجلس في تصفية تركة الشيخ الراجحي، والتي قدرت قيمتها بنحو 90 مليار ريال سعودي وفقاً لصحيفة الاقتصادية، حيث تم بيع عقارات بقيمة 11.09 مليار ريال حتى الآن.

يذكر أن الشيخ صالح الراجحي، الذي توفي عام 2011، كان يمتلك محفظة عقارية ضخمة قدرت قيمتها بنحو 10 مليارات ريال في ذلك الوقت، وقد ارتفعت قيمتها بشكل كبير منذ ذلك الحين. وقدرت مجلة فوربس ثروته عام 2007 بنحو 16.5 مليار ريال.

تعكس هذه المزادات حجم التأثير الاقتصادي الكبير لتركة الراجحي في السوق العقارية السعودية، مع استمرار المجلس في إدارة عملية التصفية بكفاءة لضمان تحقيق أفضل النتائج المالية.