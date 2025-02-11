رياضة

القحطاني يحسم الجدل بشأن مطالبات جماهير الهلال بأحقية 4 ركلات جزاء أمام ضمك

القحطاني يحسم الجدل بشأن مطالبات جماهير الهلال بأحقية 4 ركلات جزاء أمام ضمك
القحطاني يحسم الجدل بشأن مطالبات جماهير الهلال بأحقية 4 ركلات جزاء أمام ضمك
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

ردّ ياسر القحطاني، النجم السابق للهلال السعودي، على الجدل المثار بين جماهير الفريق حول أحقية الهلال في الحصول على 4 ركلات جزاء خلال مباراته ضد ضمك. وجاء تصريح القحطاني ليضع حداً للنقاشات المتزايدة ويقدم وجهة نظر فنية بشأن القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

كتب محمد سعد – أصبحت هواية الجماهير السعودية انتقاد أداء الحكام حتى وإن قدم مباراة لا مثيل لها، وهو ما اعتادنا عليه في مباريات الهلال السعودي بالاخص، حيث ظهرت بعض المطالبات من الجماهير في الساعات الاخيرة التي تشير إلى ضرورة احتساب أكثر من ركلة جزاء لنادي الهلال السعودي ضد ضمك في الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

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القحطاني يحسم الجدل بشأن مطالبات جماهير الهلال بأحقية 4 ركلات جزاء أمام ضمك

ولإنهاء الجدل شرح وفسر الخبير التحكيمي السعودي عبد الله القحطاني رأيه في تلك الحالات وذلك وقال: “أن الهلال لم يستحق احتساب أي ركلة جزاء في أربع لقطات أثارت الجدل خلال المباراة، وذلك عند الدقائق 6 و28 و62 و92 من عمر اللقاء”.

وبهذا التعادل المثير بين الهلال وضمك استطاع الاتحاد السعودي أن ينفرد بالصدارة برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف نادي الهلال السعودي صاحب الـ 47 نقطة فقط.

تصريحات القحطاني ساهمت في تهدئة حدة الجدل بين جماهير الهلال، مع التأكيد على أهمية التركيز على أداء الفريق وتفادي                                                                         الانشغال بالقرارات التحكيمية لضمان تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

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