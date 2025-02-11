تعديلات جديدة على جدول مباريات دوري روشن السعودي لتفادي التعارض الزمني

أعلنت رابطة دوري روشن السعودي عن إجراء تعديلات كبيرة على مواعيد المباريات المقبلة، بهدف تفادي التعارض مع فعاليات رياضية أخرى وضمان تنظيم أفضل للمنافسات. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الرابطة لتوفير تجربة مثالية للجماهير والفرق المشاركة.

كتب محمد سعد – أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تعديل مواعيد انطلاق عدد من مباريات دوري روشن السعودي، وذلك حرصاً على تفادي تعارضها مع وقتي صلاتي المغرب والعشاء.

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وجاءت التعديلات على النحو التالي:

الجولة الـ 20:

تأخير موعد انطلاق مباراة العروبة والخلود على ملعب الجوف، لتقام يوم الجمعة 14 فبراير 2025، في تمام الساعة 5:10 مساءً.

تأخير موعد انطلاق مباراة الوحدة والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة، لتقام يوم السبت 15 فبراير 2025، في تمام الساعة 8:30 مساءً.

الجولة الـ 21:

تأخير موعد انطلاق مباراة ضمك والأهلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، لتقام يوم الجمعة 21 فبراير 2025، في تمام الساعة 5:20 مساءً.

الجولة الـ 22:

تأخير موعد انطلاق مباراة الوحدة والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة، لتقام يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، في تمام الساعة 7:00 مساءً.

وأكدت إدارة المسابقات أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تيسير أداء الصلاة للجماهير الرياضية، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع.

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين جدول المباريات وتسهيل متابعة الجماهير لمختلف المواجهات، مما يعزز من جودة المنافسة في دوري روشن السعودي ويضمن سير المباريات بسلاسة.