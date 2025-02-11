وزارة التجارة السعودية توضح: غرامة 5 ملايين ريال والسجن 5 سنوات لهذه المخالفة

كشفت وزارة التجارة السعودية عن تفاصيل مخالفة جسيمة تصل عقوبتها إلى غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الوزارة لتوعية الأفراد والشركات بالعقوبات القانونية الرادعة التي تهدف إلى حماية السوق وضمان الامتثال للأنظمة.

كتب محمد سعد – أكدت وزارة التجارة أن نظام مكافحة التستر التجاري يفرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بهما معاً.

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وشددت الوزارة على أن العقوبات تشمل أيضاً حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة المكتسبة نتيجة التستر بعد صدور أحكام قضائية نهائية.

وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تهدف إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري والقضاء عليها، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالة تستر تجاري عبر قنواتها الرسمية، مؤكدةً على أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.

تعكس هذه العقوبات الصارمة التزام وزارة التجارة السعودية بمكافحة المخالفات وحماية الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين لتجنب التعرض لعقوبات قانونية قاسية.