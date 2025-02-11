ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء اليوم الثلاثاء 11 فبراير

شهد سعر الريال السعودي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 11 فبراير، سواء في البنوك الرسمية أو السوق السوداء. يأتي هذا الارتفاع وسط تقلبات في أسعار الصرف نتيجة عوامل اقتصادية متعددة تؤثر على حركة العملات في السوقين المحلي والدولي.

كتب محمد سعد – شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 ارتفاعاً طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، مع تباين في الأسعار بين البنوك المصرية وبين البنوك والسوق السوداء ايضاً.

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أسعار الريال السعودي في بعض البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.44 جنيه للشراء، 13.47 جنيه للبيع.

13.44 جنيه للشراء، 13.47 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 13.39 جنيه للشراء، 13.47 جنيه للبيع.

13.39 جنيه للشراء، 13.47 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء، 13.47 جنيه للبيع.

13.39 جنيه للشراء، 13.47 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 13.42 جنيه للشراء، 13.47 جنيه للبيع.

13.42 جنيه للشراء، 13.47 جنيه للبيع. بنك مصر: 13.39 جنيه للشراء، 13.47 جنيه للبيع.

13.39 جنيه للشراء، 13.47 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 13.42 جنيه للشراء، 13.47 جنيه للبيع.

السوق السوداء:

بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء 13.4 جنيه للشراء و 13.67 جنيه للبيع.

يُنصح المقيمون في السعودية الراغبون في تحويل الأموال إلى مصر بمتابعة أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك لاختيار أفضل سعر صرف متاح.

من المتوقع أن تستمر أسعار الصرف في التغير خلال الفترة المقبلة مع تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يجعل متابعة حركة العملات أمراً ضرورياً للمغتربين والمستثمرين على حد سواء.