“مكالمة سرية تهز الاتحاد.. هل يرحل بنزيما قبل مونديال الأندية؟!”

تداولت مصادر رياضية أنباءً عن مكالمة سرية تسببت في حالة من الجدل داخل نادي الاتحاد السعودي، وسط تكهنات حول مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما وإمكانية رحيله قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية. وأثارت هذه الأخبار قلق جماهير الاتحاد التي تترقب موقف اللاعب الرسمي.

كتب محمد سعد – في مفاجأة مدوية، كشفت تقارير صحفية عن محاولات المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس لإقناع النجم الفرنسي كريم بنزيما بمغادرة نادي الاتحاد السعودي والانضمام إلى صفوف مونتيري المكسيكي، استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025.

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كماكان نادي مونتيري قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع راموس، في خطوة لتعزيز صفوفه قبل خوض غمار البطولة العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقًا للتقارير، يسعى راموس لاستغلال علاقته القوية ببنزيما، التي امتدت لسنوات في ريال مدريد، لإقناعه بالانتقال إلى الفريق المكسيكي.

مونتيري يخطط لصفقة مدوية

يبحث مونتيري عن تدعيم صفوفه بلاعبين من الطراز العالمي، ويبدو أن بنزيما أصبح هدفًا رئيسيًا للنادي. ومع اقتراب البطولة، قد تكون هناك تطورات جديدة في مستقبل النجم الفرنسي مع الاتحاد، خاصة بعد تعرضه لانتقادات بشأن مستواه مؤخرًا.

ولكن هل يغادر بنزيما الاتحاد؟

في حال وافق بنزيما على عرض مونتيري، فسيكون ذلك بمثابة ضربة قوية للاتحاد الذي يعوّل على خدماته في المنافسات المحلية والقارية. فهل يستجيب بنزيما لدعوة راموس، أم يظل وفيًا لمغامرته في دوري روشن

السعودي؟

في انتظار تأكيدات رسمية من إدارة الاتحاد، تبقى جماهير النادي في حالة ترقب لمعرفة مصير بنزيما، خاصة مع اقتراب مونديال الأندية الذي يُعد فرصة مهمة لتألق الفريق على الساحة العالمية.