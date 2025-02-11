استمتعي بمذاق لا يقاوم مع فطيرة السكر اللذيذة بأسهل طريقة تحضير

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة حلوى بسيطة ولذيذة في آنٍ واحد، فجربي فطيرة السكر بمذاقها الغني وقوامها الهش الذي يذوب في الفم. هذه الوصفة السهلة لا تحتاج لمجهود كبير أو مكونات معقدة، لكنها ستمنحكِ طعماً لا يُقاوم يُرضي جميع أفراد العائلة.

كتب محمد سعد – الفطير من الأكلات الشهية التي يعشقها الكثيرون لمذاقه الرائع ورائحته التي تملأ الأجواء عند تحضيره، يعتبر من الأطباق التقليدية التي يتم إعدادها منذ سنوات طويلة، خاصة في المناسبات والأعياد، مؤخرا، تنوعت طرق تحضيره ليشمل وصفات حلوة مثل الفطير بالكاسترد والشوكولاتة والفواكه، وأخرى حادقة محشوة بالجبن أو اللحم، واليوم سنقدم لكِ وصفة سهلة لعمل الفطير بالسكر دون الحاجة إلى استخدام الفرن، حيث يتم تسويته في طاسة على النار، ليكون خياراً مثالياً لوجبة خفيفة أو تحلية سريعة.

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مكونات فطيرة السكر في الطاسة

3 أكواب من دقيق الحلويات.

كوب وربع من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من القشطة.

ربع كوب من الحليب كامل الدسم.

كوب من السكر البودرة.

طريقة تحضير الفطير المورق مثل المحلات

نبدأ بإعداد العجينة عن طريق وضع الدقيق في وعاء عميق بعد نخله جيدًا لضمان قوام هش.

نضيف الماء الدافئ تدريجيا مع العجن المستمر ثم نضيف الملح والسكر ونواصل العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة طرية.

إذا كانت العجينة متماسكة أكثر من اللازم يمكن إضافة القليل من الماء لتليينها.

نترك العجينة لترتاح لمدة 10 دقائق ثم نقسمها إلى كرات صغيرة متساوية ونغطيها بقماش نظيف ونتركها لمدة 30 دقيقة إضافية.

نغمس كل كرة في الزيت ليسهل فردها ثم نبدأ نفردها على سطح مستوٍ حتى تصبح رقيقة جدًا.

في منتصف العجينة نفرد القشطة ثم نطوي الأطراف لتأخذ شكل مستطيل.

نسخن مقلاة على نار متوسطة ونضيف القليل من الزيت ثم نضع الفطيرة حتى تتحمر من الجانبين.

نضيف الحليب على الوجه ليتم امتصاصه وعند نضج الفطيرة بالكامل نرفعها من النار.

تقدم ساخنة مع رش السكر البودرة على الوجه لإضافة لمسة مميزة.

وصفة فطيرة اللبن والسكر لإفطار شهي

2 كوب دقيق حلويات.

ربع كوب حليب.

ربع كوب زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

2 ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير

نخلط الدقيق مع الملح والسكر ثم نضيف السمنة والزيت ونقلب جيدا.

نبدأ بالعجن مع إضافة الماء تدريجيا حتى نحصل على قوام متماسك ولين.

نقسم العجينة إلى كرات متساوية ونتركها لترتاح قليلاً.

تفرد الكرات على سطح نظيف حتى تصبح رقيقة ثم تدهن بالسمنة وتغلق من جميع الجوانب.

توضع في مقلاة ساخنة على نار هادئة وتقلب حتى تأخذ لوناً ذهبياً.

يسكب عليها القليل من الحليب أثناء الطهي لتكون طرية وهشة ثم ترفع وتقدم.

فطيرة النوتيلا لمحبي الشوكولاتة

كوب شوكولاتة نوتيلا.

كوب سكر بودرة.

3/4 كوب زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

فطيرة سادة جاهزة.

طريقة التحضير

تذوب الشوكولاتة مع الزبدة على حمام مائي حتى تصبح سلسة.

تفرد على سطح الفطيرة ثم تدخل الفرن الساخن لمدة 5 دقائق فقط.

يمكن تزيينها بشرائح الفراولة أو الموز لمذاق أروع.

بهذه الوصفات يمكنك تحضير الفطير بسهولة في المنزل بأقل مجهود، لتستمتعي بمذاق رائع كما لو كان من المحلات

مع خطوات التحضير البسيطة والمذاق الرائع، ستصبح فطيرة السكر خياركِ المفضل لتقديمها في المناسبات أو كتحلية سريعة مع فنجان من القهوة. جربيها الآن واستمتعي بأجواء من الحلاوة والتميز.