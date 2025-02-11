أدعية شهر رمضان 2025-1446 مكتوبة كاملة وفضل الدعاء في الليالي المباركة

مع حلول شهر رمضان 2025-1446، يبحث الكثيرون عن أدعية مكتوبة تساعدهم على التقرب من الله في هذا الشهر الفضيل. يعد الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، خاصة في الليالي المباركة التي تتضاعف فيها الحسنات وتُفتح فيها أبواب الرحمة والمغفرة.

كتب محمد سعد – يعد شهر رمضان من أعظم الشهور التي يتقرب فيها المسلمون إلى الله بالعبادات والطاعات، فهو شهر الرحمة والمغفرة والبركة، حيث يفتح فيه باب الاستجابة للدعوات،ط حيث يستحب الإلحاح في الدعاء، طمعا في نيل رضا الله، فقد ورد عن النبي محمد ﷺ قوله ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم، مما يؤكد أهمية الدعاء خاصة للصائم في هذا الشهر الفضيل.

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أدعية شهر رمضان المستحبة

يحرص المسلمون على الدعاء في رمضان، ومن الأدعية المستحبة خلال هذا الشهر الكريم:

اللهم أهله علينا بالخير واليمن والبركات وأعنا فيه على الطاعات والقربات.

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر لنا تقصيرنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا من عبادك الصالحين.

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم تقبل منا صيامنا واجعلنا من المقبولين.

اللهم اغفر لي ولوالدي و لأهلي وأصدقائي وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا واجعلنا من أهل الجنة.

أوقات استجابة الدعاء في رمضان

للدعاء في رمضان أوقات مباركة يستحب استغلالها لتحقيق الاستجابة ومن أبرز هذه الأوقات:

بين الأذان والإقامة حيث ورد أن الدعاء في هذا الوقت لا يرد.

عند الإفطار لحظة إفطار الصائم تعتبر من أفضل أوقات استجابة الدعاء.

وهي ليلة عظيمة خير من ألف شهر، يضاعف فيها الأجر وتتنزل فيها الرحمات.

وقت السحور وقت نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا وقوله هل من داع فأستجيب له.

أدعية الاستعداد للعبادة في رمضان

اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه ووفقنا لاغتنام أوقاته في الطاعات والقربات.

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا.

دعاء استقبال شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وأعنا على صيامه وقيامه ووفقنا فيه للطاعات.

اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين.

دعاء المغفرة والرحمة في رمضان

اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر الكريم وارحمنا برحمتك الواسعة وتجاوز عن سيئاتنا.

اللهم اجعلنا من الذين تغفر لهم في رمضان وتعتق رقابهم من النار وتكتب لهم أجر الصائمين القائمين.

لا تفوت فرصة هذا الشهر العظيم بالإكثار من الدعاء والاستغفار، فشهر رمضان هو موسم الطاعات الذي تفيض فيه القلوب بخشوعها وتسمو الأرواح بالقرب من الله. اجعل هذه الأدعية رفيقك في كل وقت واستشعر فضلها في حياتك.