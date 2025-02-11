استمتعي بكفتة الأرز المتماسكة بمذاق مميز وشكل شهي

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة تجمع بين الطعم الشهي والقوام المتماسك، فجربي كفتة الأرز التي تُعد من الأطباق المميزة على المائدة. تتميز هذه الوصفة بسهولة التحضير ونكهتها الغنية التي تجعلها خياراً مثالياً لتقديمه في العزائم أو كوجبة رئيسية لعائلتك.

كتب محمد سعد – كفتة الأرز من الأطباق التقليدية التي تحظى بشعبية واسعة بين الجميع، سواء كانوا صغارا أم كبارا، فهي وجبة لذيذة ومغذية ومحبوبة في كثير من البيوت المصرية، كما تعتبر من الوصفات الاقتصادية التي تلجأ إليها العديد من السيدات لتحضير وجبة مشبعة بأقل التكاليف، وكثيرا ما يرتبط تحضيرها لدينا بذكريات جميلة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يتم إعدادها بطرق مختلفة، البعض يفضل تناولها مباشرة بعد التحمير، بينما يفضل آخرون وضعها في الصلصة للحصول على مذاق أكثر غنى، لكن للحصول على كفتة أرز مثالية، يجب اتباع بعض الأسرار لضمان قوام متماسك ونكهة رائعة.

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كيفية تحضير كفتة الأرز بشكل مثالي

إذا كنتِ ترغبين في إعداد كفتة أرز متماسكة وناجحة، فإليكِ طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة، مع ضمان الحصول على نتيجة ممتازة.

المكونات المطلوبة

كيلو من اللحم الأحمر ويفضل أن يكون جملي أو بقري خالٍ من الدهون.

600 جرام من الأرز.

8 فصوص من الثوم.

2 عود نعناع طازج.

3 قرون فلفل سواء كان رومي أو حار حسب الرغبة.

حزمة من كل من الكزبرة والشبت والبقدونس.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

توابل متنوعة: ملح وفلفل أسود وكمون ورشة من السبع بهارات.

طريقة التحضير

يتم وضع جميع المكونات في وعاء كبير.

يفضل فرم جميع المكونات عند الجزار لضمان الحصول على خليط متجانس لكن إذا لم يكن ذلك متاحا يمكن طحن الأرز جيدا حتى يصبح ناعما ثم يخلط مع اللحم المفروم في الكبة.

تشكل العجينة إلى أصابع أو كرات حسب الرغبة.

يمكن تحضير كمية كبيرة من الكفتة وحفظها في الفريزر سواء قبل التحمير أو بعده.

عند القلي يستخدم زيت نظيف وساخن ويتم قلي الكفتة حتى تكتسب لونا ذهبيا شهيا.

تحضر الصلصة عن طريق تحمير الثوم في الزيت ثم تضاف أصابع الكفتة إلى الصلصة وتترك لتغلي لبضع دقائق.

يمكن تقديمها مع الأرز والسلطة إذا كانت مطهية في الصلصة أو مع الخبز والطحينة إذا كانت محمرة فقط.

كفتة الأرز بالدجاج

لتحضيرها بالدجاج، يستخدم كيلو من الدجاج المفروم، مع 500 جرام من الأرز، وبصلتين مقطعتين، واربع فصوص ثوم، وحزمة من كل من البقدونس، الكزبرة، والشبت، بالإضافة إلى التوابل المعتادة، يتم نقع الأرز ليلة كاملة، ثم يطحن جيدًا، ويضاف إليه باقي المكونات حتى تتجانس، ثم تشكل الكفتة وتحفظ في الفريزر حتى وقت الاستخدام.

مع قوامها المتماسك ونكهتها الرائعة، ستصبح كفتة الأرز من أطباقك المفضلة التي يمكنك تحضيرها في أي وقت. جربيها اليوم واستمتعي بطبق لذيذ يرضي جميع الأذواق.