اكتشفي سر قرمشة بلح الشام الذهبية وحضّريه في المنزل بسهولة

إذا كنتِ من عشاق الحلويات المقرمشة، فلا تفوتي تجربة بلح الشام الذهبي بقرمشته المميزة وطعمه اللذيذ. تعرفي على سر القرمشة المثالية التي تمنح هذا الحلى الشعبي قوامه الخفيف والمقرمش، واستمتعي بتحضيره في المنزل بخطوات بسيطة ونتيجة مذهلة.

كتب محمد سعد – يعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يعشقها الجميع، كبارا وصغارا، ودائما ما يطلبونها من الأمهات، مما يدفع الكثيرات لشرائها جاهزة، ولكن الآن، يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في مطبخك، وبتكلفة قليلة، تابعي الخطوات القادمة لتتعرفي على أسرار إعداد بلح الشام بمذاق يشبه تماما ذلك الذي يباع في المحلات.

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المكونات المطلوبة لتحضير بلح الشام

المكونات الأساسية

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوبان من الماء.

نصف كوب من النشا.

كوب ونصف من الدقيق.

مكونات تحضير الشربات

نصف ليمونة.

فانيليا أو ماء زهر.

كوب من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقتان من العسل أو الجلوكوز.

خطوات تحضير بلح الشام

في وعاء عميق اخلطي الدقيق مع النشا والفانيليا جيدًا.

أضيفي الماء تدريجيا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

غطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة نصف ساعة.

شكلي العجينة باستخدام قمع بلح الشام المخصص لذلك.

سخني كمية وافرة من الزيت على نار متوسطة.

اقلي قطع بلح الشام حتى تكتسب لونا ذهبيا جذابا.

بعد القلي ضعي القطع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

لتحضير الشربات ضعي السكر والماء في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر تماما.

أضيفي عصير الليمون والفانيليا واتركي المزيج حتى يتكاثف قليلاً.

صبي الشربات الدافئ فوق بلح الشام مباشرة واتركيه ليتشربه جيدًا قبل التقديم.

طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض

المكونات

كوب دقيق.

كوب ماء.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

زيت للقلي.

شربات بارد.

خطوات التحضير

ضعي الماء والزيت والسكر والملح في وعاء على نار متوسطة واتركي الخليط حتى يبدأ في الغليان.

أضيفي الدقيق تدريجيا مع التحريك حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

اتركي العجينة تبرد قليلا ثم ضعيها في كيس حلواني مزود برأس نجمة.

شكلي بلح الشام مباشرة في الزيت الساخن ثم اقليه حتى يكتسب لونا ذهبيا.

بعد القلي انقلي القطع فورا إلى الشربات البارد واتركيها لبضع دقائق.

قدميه واستمتعي بمذاقه اللذيذ مع العائلة.

مع هذه الطريقة السهلة وسر القرمشة الذهبية، ستحصلين على بلح شام شهي ينافس المحلات. جربي الوصفة اليوم وشاركيه مع عائلتك وضيوفك لتستمتعوا بحلوى لا تُقاوم.