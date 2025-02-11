طريقة تحضير الكبة السورية الشهية على طريقة نجلاء الشرشابي وبأبسط المكونات

استمتعي بتحضير الكبة السورية الشهية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفة سهلة وسريعة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل. تتميز هذه الكبة بطعمها اللذيذ وقوامها المقرمش من الخارج والطري من الداخل، مما يجعلها طبقاً مثالياً على مائدتك.

كتب محمد سعد – تعد الكبة السورية من أشهر وألذ الأطباق التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ العربي، فهي تتميز بطعمها الغني ومكوناتها المتكاملة التي توفر وجبة غذائية متوازنة، تعد هذه الوصفة خيارا مثاليا خلال شهر رمضان، حيث تعتبر وجبة خفيفة وسهلة الهضم، كما يمكن تقديمها مع أطباق جانبية مثل البطاطس المقلية والطحينة أو الخبز الطازج.

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فوائد الكبة السورية

تحتوي على نسبة عالية من البروتين بفضل اللحم المفروم مما يجعلها مفيدة لبناء العضلات.

تضم مجموعة من التوابل المفيدة مثل الزنجبيل الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في حرق الدهون.

تعتبر وجبة مشبعة ومتكاملة العناصر الغذائية مما يجعلها مثالية للإفطار في رمضان.

مكونات الكبة السورية

لتحضير الكبة بطريقة سهلة في المنزل، تحتاجين إلى المكونات التالية:

1 كيلو جرام لحم مفروم يفضل أن يكون قليل الدهن.

1 كيلو جرام برغل ناعم منقوع لمدة 15 دقيقة.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

ينقع البرغل في كمية مضاعفة من الماء لمدة 15 دقيقة حتى يصبح طريا.

في وعاء عميق يخلط اللحم المفروم مع التوابل الزنجبيل القرفة الفلفل الأسود الكمون والملح

يوضع الخليط في الثلاجة حتى يتشرب النكهات جيدا.

تحضير الحشوة

يقطع البصل إلى قطع صغيرة ويحمر في القليل من الزيت حتى يذبل.

يضاف إليه اللحم المتبل ويطهى حتى ينضج تماما ثم يترك ليبرد قليلا.

تشكيل الكبة

يطحن البرغل جيدا في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعما.

تؤخذ كمية من العجينة وتشكل على هيئة كرات صغيرة ثم تفرغ من الداخل وتحشى بخليط اللحم والبصل.

تغلق الكرات جيدا لتأخذ الشكل التقليدي للكبة.

القلي والتقديم

تسخن كمية كافية من الزيت في مقلاة عميقة.

تقلى الكبة على نار متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

تصفى من الزيت وتترك لتبرد قليلا قبل التقديم.

أفكار للتقديم

تزين الكبة بالبقدونس أو الجرجير لإضافة لمسة جمالية ونكهة منعشة.

يمكن تقديمها مع سلطة الزبادي والطحينة المذاق أكثر تميزا.

تقدم ساخنة بجانب الخبز الطازج أو البطاطس المقلية.

بهذه الطريقة تكونين قد حضرت الكبة السورية بطريقة سهلة وشهية، مما يجعلها خيارا مثاليا لمائدة رمضان أو أي مناسبة أخرى.

مع وصفة نجلاء الشرشابي، يمكنكِ تحضير الكبة السورية بكل سهولة والاستمتاع بمذاق شهي يُرضي جميع أفراد العائلة. جربيها اليوم وقدميها كمقبلات أو طبق رئيسي في مناسباتك الخاصة.