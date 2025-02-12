وزير التعليم يعلن خفض أعداد الطلاب في الفصول لأقل من 50 وعودة الدراسة الحضورية

أعلن وزير التعليم عن قرار جديد يهدف لتحسين جودة التعليم في المدارس، وذلك من خلال خفض أعداد الطلاب في الفصول الدراسية إلى أقل من 50 طالبًا. يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتعزيز البيئة التعليمية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة حضوريًا.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزير التعليم: خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا.. وعودة الطلاب للمدارس ، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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أكد محمد عبد اللطيف ، أنه ركز في بداية توليه حقبة الوزارة على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية والتي تعوق أي تطوير وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافة الطلابية، حيث تم خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا وسد العجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب للمدارس، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني يشهد نسبة حضور للطلاب تتجاوز 90%؜.

كما أكد الوزير محمد عبد اللطيف، في بيان له أن استراتيجية تطوير التعليم ثابتة وفقا لرؤية مصر 2030، وتعمل الوزارة على تنفيذها من خلال آليات مدروسة تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي بين الطلاب.

الوزارة تستهدف النهوض بملف التعليم الفني

وأوضح الوزير، أن الوزارة تستهدف النهوض بملف التعليم الفني والارتقاء به لما يمثله من أهمية كبيرة تنعكس على سوق العمل، مشيرا إلى حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بتطوير التعليم الفني والارتقاء بجودته في دول مثل المانيا وبريطانيا وايطاليا وعقد شراكات من أجل تحقيق هذا الهدف، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، في ندوة نظمها حزب الشعب الجمهوري، استعرض خلالها رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وأبرز ملامح مقترح شهادة “البكالوريا المصرية”.

وعن تفاصيل مقترح شهادة “البكالوريا المصرية”، أشار إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام الثانوية العامة الحالي بما يوفره من فرص متعددة للطلاب وليس فرصة واحدة تقرر مصيره فضلا عن نظام المسارات التي تتوافق مع قدرات كل طالب بما يساهم في ربط الخريجين بسوق العمل.

في الختام، يبقى وزير التعليم: خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا.. وعودة الطلاب للمدارس محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب وتوفير بيئة دراسية أكثر فاعلية، مما يدعم رؤية الوزارة في تطوير قطاع التعليم وتعزيز تجربة التعلم في المدارس.