وزير التعليم العالي: الاتحادات الطلابية ركيزة أساسية في تطوير الحياة الجامعية

أكد وزير التعليم العالي على الدور الحيوي الذي تلعبه الاتحادات الطلابية في تطوير الحياة الجامعية وتعزيز البيئة التعليمية داخل الجامعات. وشدد على أهمية إشراك الطلاب في صنع القرار الجامعي لدعم الابتكار وتطوير الأنشطة الأكاديمية والثقافية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزير التعليم العالي: الاتحادات الطلابية شريك أساسي في تطوير الحياة الجامعية، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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اختتمت والبحث العلمي فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي استضافته المدينة الشبابية بشرم الشيخ، بتنظيم من قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، وبالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تمكين الشباب الجامعي وتعزيز دورهم في تطوير بيئة التعليم من خلال الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تمثل جانبًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته القيادية والاجتماعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير كافة سبل الدعم للاتحادات الطلابية، باعتبارها حلقة الوصل بين الطلاب والإدارة، مما يسهم في تعزيز دورهم في المشاركة الفعالة واتخاذ المبادرات البناءة، لافتًا إلى أن الملتقى القمي يمثل نموذجًا عمليًا للحوار البناء بين الطلاب والقيادات الأكاديمية.

جمع الملتقى رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات القيادية وتعزيز دور الأنشطة الطلابية بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية.

شهد الملتقى في يومه الأول مراسم تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية، تلاها جلسة حوارية مع النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، حول دور الاتحادات الطلابية في تطوير الحياة الجامعية وتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار.كما تضمنت الفعاليات ورش عمل متنوعة تناولت موضوعات مثل استحداث أنشطة طلابية جديدة، وتعزيز التعاون بين الجامعات، بالإضافة إلى مائدة مستديرة جمعت رؤساء الاتحادات الطلابية لمناقشة مستقبل الأنشطة الطلابية في مصر. ولم تقتصر الفعاليات على الجانب الأكاديمي فقط، بل شملت أيضًا أنشطة ترفيهية لتعزيز الروابط بين الطلاب المشاركين.

من جانبه، أوضح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن الملتقى يعكس رؤية الوزارة في تمكين الشباب الجامعي وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، مؤكدًا أن الاتحادات الطلابية تمثل صوت الطلاب وتلعب دورًا محوريًا في تطوير البيئة الجامعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد جيل من القادة الشباب القادرين على تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات تخدم زملاءهم وتحقق التنمية المستدامة داخل الجامعات، موضحًا أن إشراك الطلاب في صنع القرار يعزز من قدراتهم الابتكارية ويؤهلهم للمشاركة بفعالية في بناء مستقبل الوطن.

في الختام، يبقى وزير التعليم العالي: الاتحادات الطلابية شريك أساسي في تطوير الحياة الجامعية محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تأتي تصريحات الوزير في إطار حرص الوزارة على تعزيز دور الاتحادات الطلابية كقوة داعمة لتطوير البيئة الجامعية وتحقيق التكامل بين الإدارة والطلاب لضمان جودة التعليم وتقدم المؤسسات الأكاديمية.