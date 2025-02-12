مكافحة الإدمان تعلن عن فرص عمل جديدة لخريجي كليتي العلوم والتمريض

أعلنت هيئة مكافحة الإدمان عن توفير فرص عمل مميزة لخريجي كليتي العلوم والتمريض، في إطار جهودها لتعزيز الكوادر المتخصصة ودعم القطاع الصحي. تهدف هذه المبادرة إلى استقطاب الكفاءات الشابة للمشاركة في برامج التوعية والعلاج من الإدمان.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على مكافحة الإدمان: فرص عمل لخريجي كليتي العلوم والتمريض ، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

إقرأ ايضاً : رسمياً.. جامعة القاهرة تعتمد اللائحة الجديدة لكلية دار العلوم بنظام الساعات المعتمدة

أعلن صندوق مكافحة وعلاج والتعاطي، فرص عمل بنظام التطوع لخريجي كلية علوم أو خريجي كلية أو معهد فني تمريض، حيث يحتاج الصندوق إلى ممرضين وممرضات وأيضًا كيميائيين.

مكافحة الإدمان: فرص عمل لخريجي كليتي العلوم والتمريض

وقال مكافحة الإدمان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك، إنه مطلوب للعمل من الجنسين 15 کیمیائيا بنظام التطوع بوحدة الكشف عن المخدرات من خريجي كلية علوم قسم الكمياء، ويفضل الحاصلون على دبلوم تحاليل، على ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

وحول الأوراق المطلوبة للتقدم، أوضح أنه يجب تقديم صورة بطاقة شخصية، صورة شهادة التخرج بالإضافة إلى سيرة ذاتية، منوهًا بأن آخر موعد لإرسال الطلبات في موعد أقصاه 25 فبراير الجاري.

كما أضاف مكافحة الإدمان، أن مطلوب للعمل من الجنسين 30 ممرضا بنظام التطوع بوحدة الكشف عن المخدرات من خريجي كلية أو معهد فني تمريض، مشيرًا إلى الأوراق المطلوبة للتقدم إلى فرصة العمل، حيث يجب تقديم صورة بطاقة شخصية، صورة شهادة التخرج بجانب السيرة الذاتية في موعد أقصاه 25 فبراير 2025.

وأشار صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن فرص العمل بنظام التطوع تكون بمقابل مادي.

في الختام، يبقى مكافحة الإدمان: فرص عمل لخريجي كليتي العلوم والتمريض محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على أهمية تمكين خريجي كليتي العلوم والتمريض من الاندماج في سوق العمل والمساهمة بفعالية في جهود مكافحة الإدمان وتعزيز الصحة العامة.