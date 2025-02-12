وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد جديد لجمع ونقل المخلفات في بورسعيد

شهدت وزيرتا التنمية المحلية والبيئة توقيع عقد جديد يهدف إلى تحسين خدمات جمع ونقل المخلفات في محافظة بورسعيد. يأتي هذا العقد في إطار جهود الحكومة لتعزيز منظومة إدارة النفايات وتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة تخدم سكان المحافظة.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المخلفات في بورسعيد، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، ، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى نظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة في أحياء محافظة بورسعيد (الشرق – العرب – المناخ – الضواحي – الزهور – الغرب – الجنوب) ومدينة بورفؤاد، وذلك بين المحافظة والشركة البريطانية للنظافة.

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المخلفات في بورسعيد

وقع على العقد كل من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وعاطف محمد فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للنظافة، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور: الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، أحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، الدكتورة منى شهاب، منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، المهندس أحمد سعد، استشاري جهاز المخلفات، بالإضافة إلى عدد من قيادات الشركة البريطانية للنظافة.

وزيرة البيئة: دعم متكامل للمنظومة الجديدة

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن توقيع العقد يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الثاني للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، والخاص بعقود التشغيل، مشيرةً إلى أن هذا العقد سيغطي أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

وأضافت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا وتنسيقًا بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة بورسعيد، وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، من خلال تقديم الدعم الفني ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات. كما قام جهاز شؤون البيئة بمراجعة المستندات المقدمة من الشركة لتعديل الموافقة الصادرة لها لتقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيدًا لحصول الشركة على ترخيص مزاولة النشاط.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال التعاقد مع الشركات، بهدف تحسين خدمات جمع ونقل المخلفات، وتشجيع الاستثمار في قطاع المعالجة من خلال إدخال تكنولوجيات جديدة.

وشددت على أهمية تكثيف جهود مسئولي الشركة لضمان نجاح المنظومة في بورسعيد، مشيرةً إلى ضرورة تحقيق تحسن سريع في مستوى النظافة، مؤكدةً أن الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي، وتعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في أقرب وقت.

وزيرة التنمية المحلية: إشراك القطاع الخاص في المنظومة الجديدة

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تحرص على تحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات، من خلال تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة، والتي تشمل:

إنشاء مدافن صحية، إغلاق المقالب العشوائية، رفع التراكمات التاريخية للقمامة، إنشاء المحطات الوسيطة (ثابتة ومتحركة)، تطوير مصانع التدوير، التخلص النهائي والآمن من المخلفات.

وأوضحت الوزيرة أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بانتظام مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة، مؤكدةً أن الدولة تسعى إلى تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية مسؤولي الشركة البريطانية للنظافة ببذل أقصى الجهود لتقديم أفضل خدمة وأعلى جودة لأبناء محافظة بورسعيد، بما يعكس صورة إيجابية عن شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مجال النظافة وإدارة المخلفات.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستتابع مع الجهات الشريكة ومحافظة بورسعيد جهود الشركة في تنفيذ خطة العمل التفصيلية، لضمان تحسين خدمات النظافة في جميع الأحياء.

محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي في مارس

من جانبه، توجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالشكر لوزارتي التنمية المحلية والبيئة على دعمهما الكبير لتطوير منظومة النظافة داخل المحافظة.

وأعلن أن الشركة البريطانية للنظافة ستبدأ أعمالها في بورسعيد بفترة تجريبية اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، ليتم خلالها تقييم مستوى الأداء ومدى تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع التعاون بين محافظة بورسعيد ومنظمة الجايكا، في إطار بروتوكول يهدف إلى تمويل المحافظة بالموارد اللازمة لتطوير منظومة النظافة، بالإضافة إلى تدريب العاملين في المنظومة على أساليب المتابعة والسيطرة والتحكم عن بُعد، بهدف رفع كفاءة الشوارع وكنسها وإزالة القمامة والمخلفات.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستوفر كافة الإمكانيات والمعدات لدعم الشركة في تنفيذ أعمالها، بما يسهم في إحداث طفرة في مستوى النظافة في بورسعيد.

الشركة البريطانية للنظافة: التزام بتحقيق أفضل خدمة

في ختام اللقاء، تعهد رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للنظافة ببذل كل الجهود اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمة لسكان محافظة بورسعيد، والمساهمة في تحسين مستوى النظافة في المحافظة.

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المخلفات في بورسعيدوزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المخلفات في بورسعيد

في الختام، يبقى وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تشهدان توقيع عقد خدمات الجمع ونقل المخلفات في بورسعيد محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يمثل هذا العقد خطوة مهمة نحو تطوير إدارة المخلفات في بورسعيد، مما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية.