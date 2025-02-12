مصدر بمحافظة القاهرة يكشف مستجدات تطوير منطقة العتبة: بدء العمل في 3 شوارع رئيسية

كشف مصدر مسؤول في محافظة القاهرة عن آخر مستجدات مشروع تطوير منطقة العتبة، حيث بدأ العمل في تطوير ثلاثة شوارع رئيسية ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية وتحديث المرافق العامة. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المحافظة لإعادة إحياء المناطق الحيوية وتعزيز المشهد الحضري للعاصمة.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على البدء في 3 شوارع.. مصدر بمحافظة القاهرة يكشف مستجدات تطوير منطقة العتبة| خاص، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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كشف مصدر مسؤول بـ ، آخر المستجدات حول تطوير منطقة العتبة وإنشاء نماذج حضارية ومتطورة للباعة الجائلين، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية.

مصدر بمحافظة القاهرة يكشف مستجدات تطوير منطقة العتبة

وفي تصريحات لـ القاهرة 24، أكد المصدر، أنه جرى البدء في تطوير 3 شوارع بمنطقة العتبة، لإنشاء نماذج متطورة وحضارية للباعة الجائلين، مضيفًا أنه سيتم تطوير كافة العقارات المحيطة للمنطقة بنفس الشوارع بالإضافة إلى تركيب أرضيات جديدة.

وأضاف المصدر، أنه سيتم تطوير كافة العقارات بشكل كامل، مع طلاء الواجهات الخاصة بها، موضحًا سيتم إنشاء منظومة أمان متكاملة، عبارة عن خطوط طفايات حريق، وبالوعات مياه بهدف إنشاء نماذج حديثة ومتطورة للباعة الجائلين.

وأوضح، أنه سيتم تطبيق الخطة في 3 شوارع بشكل مبدئي، وقياس التجربة على أرض الواقع، مبينًا أنه في حال نجاحها سيتم تعميمها بكافة شوارع منطقة العتبة.

وأشار إلى أنه جري البدء بالفعل في تطوير العقارات، ورفع كفاءتها، وفي انتظار إرسال المقاول المسؤول عن تركيب الأرضيات وتطبيق نماذج البائعين، من قبل وزارة التنمية المحلية، وسيبدأ العمل خلال شهر فبراير الجاري.

وتابع أن خطة التطوير في منطقة العتبة، جاءت بعد طرحها من قبل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلًا: الخطة كلها بيتم تنفيذها بإشراف مباشر من الوزيرة، لأنها هي صاحبة الفكرة، موضحًا أنه جري طرح تلك الخطة بعد الحريق الأخير الذي نشب في أحد عقارات منطقة الموسكي.

التنمية المحلية تكشف مقترحات تطوير منطقة العتبة

وفي وقت سابق، عقدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات، وخالد حسانين، رئيس رابطة الباعة الجائلين بالعتبة، وحسن البيتيتي صاحب محلات في العتبة، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمقترح تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي في صورته النهائية والذي أعده استشاري برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات، تمهيدًا لتنفيذه بعد إزالة آثار الحريق الذي نشب في عقاري شارع الجوهري بالموسكي.

ويراعي المقترح الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف، وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات، كما سيكون المقترح نموذجًا يمكن تطبيقه في شوارع أخرى بالمنطقة بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.

وتم استعراض شكل التصميمات النهائية الخاصة بالوحدات المقترحة للباعة الجائلين في شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بالعتبة بدلًا من الفرشة التي كانت تستخدم قبل الحريق في عرض منتجاتهم وبضائعهم والتي سيتم تخصيصها لكل بائع في تلك الشوارع المستهدفة بجوار عقاري شارع الجوهري اللذين تعرضا للحريق.

منطقة العتبةمنطقة العتبة

في الختام، يبقى البدء في 3 شوارع.. مصدر بمحافظة القاهرة يكشف مستجدات تطوير منطقة العتبة| خاص محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين حركة المرور وتوفير بيئة حضرية أكثر تنظيمًا في منطقة العتبة، مما يعزز من جاذبيتها الاقتصادية والتجارية ضمن رؤية القاهرة الحديثة.