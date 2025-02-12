نتفليكس تحتفل بإطلاق الموسم الثاني من مسلسل الصفقة في حفل عشاء حصري بدبي

أقامت نتفليكس حفل عشاء حصري في دبي للاحتفال بإطلاق الموسم الثاني من مسلسل “الصفقة”، بحضور نخبة من النجوم وصناع العمل. جاء هذا الحدث ليعكس اهتمام نتفليكس بالسوق العربي ودعمها للمحتوى الإقليمي المميز الذي يلقى صدى واسعًا بين الجمهور.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على نتفليكس تحتفل بإطلاق الموسم الثاني من مسلسل الصفقة خلال حفل عشاء حصري في دبي، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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نظمت نتفليكس، حفل عشاء خاص في أحد مطاعم وسط مدينة دبي في 11 فبراير 2025، للاحتفال بالعرض الأول المرتقب للموسم الثاني من مسلسل الصفقة بطولة الفنانة روان المهدي.

مسلسل الصفقة

ووسط أجواء من الحماس والترقّب، تألقت نجمتا المسلسل روان مهدي ومنى حسين على السجادة الحمراء، وسط عدسات الإعلام وأعين الحضور، إلى جانب المخرج جاسم المهنا والمخرج والمنتج عبدالله بوشهري، في ليلة استثنائية جمعت صُنّاع العمل بجمهور متشوق لاكتشاف أحداث الموسم الجديد.

موعد عرض مسلسل الصفقة

واستوحت الفعالية طابعها الفريد من أجواء الثمانينات الصاخبة، وجمعت نخبة من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، أبرز المؤثرين وصناع المحتوى، وشركاء نتفليكس من خبراء الصناعة.

وانغمس الحضور في أجواء مسلسل الصفقة، حيث عكست الاحتفالية روح العمل قبل انطلاق عرضه، في ليلة مميزة تألقت بالأناقة والإبداع، احتفاءً بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل الصفقة! سيُعرض حصريًا على نتفليكس في 13 فبراير 2025.

قصة مسلسل الصفقة

وتدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل الصفقة، في إطار درامي، حيث تواجه كل من فريدة ومنيرة تحديات تحقيق التوازن بين الطموحات المهنية في عالم المال والأعمال والحياة الشخصية وضغوط المجتمع خلال حقبة الثمانينات في الكويت.

أبطال مسلسل الصفقة

مسلسل الصفقة يشارك في بطولته نخبة من أبرز الفنانين منهم، روان مهدي، منى حسين، محمد المنصور، جاسم النبهان، فيصل العميري، حسين المهدي، والعمل من تأليف نادية أحمد، وإخراج جاسم المهنا.

في الختام، يبقى نتفليكس تحتفل بإطلاق الموسم الثاني من مسلسل الصفقة خلال حفل عشاء حصري في دبي محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يؤكد هذا الاحتفال التزام نتفليكس بتقديم محتوى عربي مميز يعزز من التنوع الثقافي على منصتها، مع استمرارها في دعم الإنتاجات التي تلبي تطلعات المشاهدين في المنطقة.