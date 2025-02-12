وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجولف لبحث سبل تطوير اللعبة وتعزيز انتشارها

التقى وزير الرياضة برئيس اتحاد الجولف لمناقشة خطة تطوير اللعبة وتعزيز انتشارها على المستوى المحلي والدولي. تناول اللقاء سبل دعم المواهب الشابة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتوسيع قاعدة ممارسي الجولف، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة وتحقيق إنجازات رياضية مميزة.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجولف لبحث خطة تطوير اللعبة، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف، لبحث الخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد خلال الفترة المقبلة لتطوير اللعبة.

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجولف

وجاء اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية والمتكررة التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع الاتحادات الرياضية الفائزة بالانتخابات والتي عقدت مؤخرا.

وكان رئيس الاتحاد المصري للجولف عمر طلعت مصطفي، فاز بالانتخابات الأخيرة للاتحاد بالتزكية، وجاء في منصب عضوية الاتحاد شريف فهمي، أحمد الشلقاني، محمد أنور، علي صبري، عمرو صالح، محمد وجدي.

وفي وقت سابق، استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، عائلة محمد صلاح نجم ليفربول، متمثلة في عبد العزيز أحمد خال النجم المصري، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية، وحضور أحمد بلال عضو مجلس الإدارة، ذلك تمهيدا للافتتاح الرسمي منتصف مارس.

وأكد وزير الرياضة أن مركز شباب محمد صلاح، تم تجهيزه بجميع الإمكانيات، ويُعد واحدا من أكبر مراكز الشباب، وإضافة قوية للبنية التحتية الرياضية في محافظة الغربية، وسيسهم في اكتشاف ورعاية المواهب الناشئة.

وأشار الوزير أن نجمنا محمد صلاح نموذج مشرف للشباب المصري، ودعمه لإنشاء مركز الشباب في مسقط رأسه بقرية نجريج يعكس التزامه بدعم الرياضة والتنمية المجتمعية.

وقال صبحي: نعمل على تنسيق كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لافتتاح مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج في منتصف مارس، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر ونجمها العالمي محمد صلاح، من خلال التعاون الوثيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان جاهزية المركز.

في الختام، يبقى وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجولف لبحث خطة تطوير اللعبة محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الرياضة لدعم مختلف الألعاب الرياضية، وتطوير رياضة الجولف بما يتماشى مع رؤية تطوير القطاع الرياضي وزيادة الاهتمام بالرياضات الفردية.