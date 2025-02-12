الكاف يعلن موعد قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عن موعد إجراء قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب 2025، والتي تُعد من أبرز البطولات القارية التي تستقطب اهتمام عشاق كرة القدم في القارة السمراء. وتأتي هذه القرعة لتحدد مسار المنتخبات المشاركة في مشوارها نحو التتويج باللقب القاري.

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، موعد قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي تُقام في كوت ديفوار خلال شهر أبريل المقبل.

كاف يُعلن موعد قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب 2025

وأكد كاف في بيان رسمي، أن قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، كوت ديفوار 2025، تُقام غدا الخميس 13 فبراير بالقاهرة في الساعة 02:25 عصرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر، أن يتم بث القرعة النهائية على الهواء مباشرة عبر منصات كاف، وسيعمل الدولي المالي السابق أداما كوليبالي ونجم السنغال السابق سليمان كامارا كمساعدين للقرعة.

موعد بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب

وستقام البطولة بمشاركة 13 فريقًا في الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو 2025، حيث تتأهل أفضل أربعة منتخبات إلى كأس العالم تحت 20 عامًا 2025 التي ستقام في تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

الفرق المتأهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة

كوت ديفوار (المضيف)جمهورية الكونغو الديمقراطيةمصرغاناكينياالمغربنيجيرياالسنغالسيراليونجنوب أفريقياتنزانيازامبيامقعد لم يحدد حتى الآن بعد إيقاف الكونغو

شكل بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب

ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات (أ، ب، ج)، حيث تحتوي المجموعة الأولى على خمسة فرق والمجموعتان الثانية والثالثة أربعة فرق لكل منهما، على يتم تعيين كوت ديفوار، بصفتها الدولة المضيفة، تلقائيًا في المستوى الأول في المجموعة الأولى.

يتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة إلى ربع النهائي إلى جانب أفضل فريقين في المركز الثالث، قبل أن تستمر المنافسة بنظام خروج المغلوب.

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تُشكل قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب 2025 محطة مهمة للمنتخبات المتأهلة، حيث ستحدد ملامح المنافسة وتزيد من حماس الجماهير المنتظرة لهذه البطولة المرتقبة.