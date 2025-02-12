أعلنت الجهات المختصة عن فتح باب التسجيل في قاعدة بيانات الراغبين في العمل بالأردن، بهدف تنظيم فرص العمل وتسهيل إجراءات التوظيف للراغبين في الالتحاق بسوق العمل الأردني. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز التعاون بين الدول وتوفير فرص عمل تتناسب مع احتياجات الكفاءات المختلفة.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على بدء التسجيل في قاعدة بيانات الراغبين في العمل بالأردن، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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أعلن وزير محمد جبران، عن فتح باب التسجيل في قاعدة بيانات راغبي العمل في المملكة الأردنية، وذلك على مهنة عامل تحميل وتنزيل في قطاع (المحروقات، الغاز المنزلي، مستودعات الغاز) كمرحلة أولى تجريبية، وذلك شرط ألا يكون قد سبق له صدور قرار تسفير من المملكة الأردنية ما لم يكن مر عليه خمس سنوات وألا يكون قد غادر المملكة خلال فترات توفيق الأوضاع.

بدء التسجيل في قاعدة بيانات الراغبين في العمل بالأردن

وأوضح وزير العمل أن هذا الإعلان يأتي عقب ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور خالد البكار وزير العمل الأردني بشأن فتح باب استقدام العمالة المصرية للمملكة الأردنية واستكمال الربط الإلكتروني للقضاء على ظاهرة السمسرة في عقود العمل، حيث تم إتاحة التسجيل بدء من اليوم على منظومة التشغيل الخارجي بموقع الوزارة.

وفي سياق متصل، كان محمد جبران وزير العمل، قال إن الدولة المصرية على حريصة على دمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن هناك حوافز للعمال عبر وزارتي التضامن والعمل.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة لديها تصميم على التطبيق الكامل لقرارات المجلس القومي للأجور، لاسيما أنها تقف دومًا إلى جوار الشركات المتعثرة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدراسة حزم اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان.

في الختام، يبقى بدء التسجيل في قاعدة بيانات الراغبين في العمل بالأردن محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يمثل هذا التسجيل فرصة مهمة للباحثين عن عمل في الأردن، حيث يتيح لهم الانضمام إلى قاعدة بيانات محدثة تسهل عليهم الوصول إلى فرص وظيفية تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم.