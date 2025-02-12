السعودية: تغيير ألوان الزي المدرسي في مدينة واحدة فقط ووزارة التعليم توضح السبب

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن قرار بتغيير ألوان الزي المدرسي لطلاب المدارس في مدينة واحدة فقط داخل المملكة. ويأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة لتطوير الهوية المدرسية وتعزيز الانتماء بين الطلاب، حيث أوضحت أن الهدف من التغيير هو تحقيق تميز بصري يتماشى مع المعايير التعليمية الحديثة.

كتب محمد سعد – شهدت مدارس محافظة الطائف انطلاق فعاليات احتفالية مميزة بمناسبة يوم التأسيس لعام 2025 الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، حيث انضمت أكثر من 1700 مدرسة إلى هذا الحدث الوطني الكبير الذي يأتي استذكار لجذور تأسيس الدولة السعودية الأولى وتعزيز للانتماء الوطني في قلوب الطلاب والطالبات.

إقرأ ايضاً : تحذير هام من خطر تصوير بطاقة الهوية الوطنية السعودية: ما يجب أن تعرفه

تغيير الوان اللباس المدرسي لطلاب المدارس في مدينة واحدة فقط في المملكة

وقد غمرت المدارس أجواء من البهجة والفخر الوطني، حيث تنوعت الأنشطة بين عروض تراثية ومسابقات ثقافية تهدف إلى تعريف الطلاب بتاريخ المملكة وتراثها العريق وترسيخ معاني الولاء والانتماء للوطن.

تغيير الزي المدرسي للاحتفال بيوم التأسيس: رمزية تعكس التراث والاعتزاز بالهوية

تميزت احتفالات هذا العام بلمسة فريدة ومظهر جديد يربط الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم العريق.

فقد تخلى الطلاب عن الزي المدرسي المعتاد وارتدوا أزياء مستوحاة من التراث السعودي التقليدي.

ظهر الطلاب مرتدين العقال المقصب والأشمغة والغتر ذات النقوش التراثية، بينما تألقت الطالبات في الأثواب المطرزة المستوحاة من أزياء مناطق المملكة المختلفة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز ارتباط الطلاب بتراثهم الوطني العريق.

هذا التغيير لم يكن مجرد زينة مؤقتة، بل رسالة رمزية قوية تعكس اعتزاز الأجيال الجديدة بجذورهم وانتمائهم الوطني، لتجسد صورة حية من صور الوحدة الوطنية والهوية الثقافية.

رسالة مدير تعليم الطائف: تأكيد على أهمية الاعتزاز بالتاريخ الوطني

في كلمة مؤثرة بهذه المناسبة، أكد الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، أن يوم التأسيس يمثل محطة وطنية بالغة الأهمية تتيح للأجيال الجديدة استذكار التاريخ السعودي المليء بالإنجازات.

وأوضح الدكتور الغامدي أن الاحتفال بيوم التأسيس لا يقتصر على إحياء ذكرى تاريخية، بل هو فرصة لتعزيز قيم الفخر والولاء والانتماء للأرض والتاريخ، وتجسيد معاني الوحدة الوطنية التي تجمع كل أبناء المملكة تحت راية واحدة.

وأضاف مدير تعليم الطائف أن الفعاليات المصاحبة لهذا اليوم تهدف إلى تنمية الوعي لدى الطلاب بتاريخ الدولة السعودية، والاعتزاز بجذورهم الراسخة في عمق التاريخ العربي والإسلامي، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات التعليمية في غرس هذه القيم الوطنية في نفوس الأجيال الصاعدة.

فعاليات متنوعة لتعريف الطلاب بتاريخ المملكة وتراثها

لم تقتصر احتفالات يوم التأسيس في مدارس الطائف على تغيير الزي المدرسي فحسب، بل تخللتها مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة التي ساهمت في ترسيخ الوعي بتاريخ المملكة وتراثها العريق.

نظمت المدارس عروض مرئية تروي قصة الدولة السعودية منذ نشأتها، كما أقيمت مسابقات ثقافية اختبرت معرفة الطلاب بتاريخ المملكة ورموزها الوطنية.

إضافة إلى ذلك، تم تنظيم ورش عمل لشرح رموز الهوية البصرية ليوم التأسيس وتعريف الطلاب بمعانيها، كما تضمنت الاحتفالات عروض مسرحية حية جسدت أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها المملكة، حيث شارك الطلاب والطالبات في تمثيل مشاهد من تاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية والمراحل المختلفة التي قادت إلى توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

أهمية الاحتفال بيوم التأسيس في تعزيز الروح الوطنية

يعد يوم التأسيس مناسبة وطنية تعكس عمق الارتباط بين الأجيال الصاعدة وتاريخ المملكة العريق، حيث تساهم هذه الاحتفالات في غرس القيم الوطنية وتعريف الطلاب بتراثهم الغني وموروثهم الثقافي.

كما تساعد الأنشطة التفاعلية والفعاليات المتنوعة على ترسيخ مشاعر الفخر والانتماء، وتجعل من ذكرى يوم التأسيس محطة وطنية للاحتفاء بالوحدة الوطنية والإنجازات الكبرى التي حققتها المملكة على مر العصور.

في هذا السياق، لم تكن هذه الاحتفالات مجرد فعاليات رمزية، بل كانت تجربة حقيقية عاشها الطلاب، حملت في طياتها الكثير من الدروس والعبر عن تاريخ المملكة الذي يمتد لثلاثة قرون من الكفاح والبناء، مما يعزز الروابط بين الماضي والحاضر ويجعل الأجيال الصاعدة أكثر وعي وفخر بماضيهم ومستقبلهم.

يُتوقع أن يسهم تغيير ألوان الزي المدرسي في تعزيز روح الانتماء والهوية لدى الطلاب، مع التأكيد على التزام الوزارة بتطوير البيئة التعليمية بما يتناسب مع رؤية المملكة المستقبلية.