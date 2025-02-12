3 حقوق تُمكن المستهلكين في السعودية من طلب تعويضات من محلات التخفيضات

أوضحت الجهات المعنية بحماية المستهلك في السعودية ثلاثة حقوق رئيسية تُمكن المستهلكين من طلب تعويضات من محلات التخفيضات في حال تعرضهم لأي مخالفات. تهدف هذه الحقوق إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق المشترين خلال فترات العروض والخصومات، مما يعزز الثقة في السوق ويضمن تجربة تسوق آمنة وعادلة.

كتب محمد سعد – في إطار سعيها لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز وعيهم خلال موسم التخفيضات، أكدت وزارة التجارة أهمية أن يتأكد المستهلك من وجود ترخيص التخفيضات في المتاجر، يجب أن يكون هذا الترخيص ظاهر في مكان واضح للمتسوقين، حيث يعد دليل رسمي على قانونية التخفيضات وتوافقها مع الأنظمة المعتمدة.

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3 حقوق للمستهلكين في السعودية تسمح لهم بطلب تعويضات

ولمزيد من الشفافية، أشارت الوزارة إلى أن المستهلك يمكنه التحقق من صحة هذا الترخيص من خلال مسح الباركود الخاص به.

بعد مسح الباركود باستخدام الهاتف الذكي، ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالتخفيض، مثل تاريخ سريان الترخيص ونسبة الخصم المصرح بها، ما يتيح للمستهلك التأكد من مصداقية العروض المعلنة.

إيضاح السعر قبل وبعد التخفيض على بطاقة المنتج

من أهم النقاط التي شددت عليها الوزارة ضرورة أن تتضمن بطاقة المنتج تفاصيل واضحة عن السعر الأصلي والسعر بعد التخفيض.

هذا الإجراء يساعد المستهلك في معرفة مقدار الخصم الحقيقي على السلعة ويمنع وقوعه ضحية للتلاعب في الأسعار، توفر هذه الشفافية فرصة للمستهلك لمقارنة الأسعار واتخاذ قرار شراء مدروس.

التبليغ عن المخالفات التجارية

في حال لاحظ المستهلك وجود ممارسات مشبوهة تتعلق بالتخفيضات أو شك في مصداقية الخصومات، دعت الوزارة إلى الإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية التي خصصتها لاستقبال الشكاوى.

يمكن التواصل مع الوزارة من خلال الرقم الموحد أو التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، حيث يتم التعامل مع البلاغات بشكل سريع لضمان حماية حقوق المستهلكين ومعاقبة المخالفين.

استمرار جهود الرقابة الميدانية لضبط المخالفات

أكدت وزارة التجارة أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لها تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق ورصد أي مخالفات محتملة.

يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتاجر المخالفة لضمان التزامها بالأنظمة واللوائح.

وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بتطبيق القوانين لا يحمي المستهلك فقط، بل يعزز الثقة المتبادلة بين التجار والمتسوقين ويجعل السوق أكثر استقرارًا وازدهارًا.

رسالة توعوية للمستهلكين

في ختام بيانها، دعت الوزارة جميع المتسوقين إلى التحلي بالوعي الكامل أثناء التسوق، مشددة على أهمية التحقق من مصداقية العروض وعدم الاندفاع وراء الخصومات دون التأكد من صحتها.

كما أكدت أن المستهلك الواعي هو خط الدفاع الأول لحماية نفسه من أي ممارسات غير عادلة، وأن استخدام الأدوات الحديثة التي توفرها الوزارة يجعل تجربة التسوق أكثر أمان وشفافية.

تؤكد هذه الحقوق التزام السعودية بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الوعي القانوني لديهم، لضمان تحقيق بيئة تجارية عادلة وصحية تحترم حقوق الجميع.