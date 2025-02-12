حدث فلكي نادر يزين سماء المدينة المنورة ليل الأربعاء في السعودية

أعلنت الجهات الفلكية في السعودية عن وقوع حدث فلكي نادر يمكن مشاهدته بوضوح في سماء المدينة المنورة ليل الأربعاء. يُتوقع أن يجذب هذا الحدث اهتمام عشاق الفلك وهواة الرصد، نظرًا لندرته وجماله الذي يضفي مشهدًا استثنائيًا على السماء.

كتب محمد سعد – في ليلة شتوية هادئة تحت سماء المدينة المنورة الصافية، يتأهب سكانها وزوارها للاستمتاع بحدث فلكي ساحر، إذ يظهر “قمر الثلج”، البدر الثاني لعام 2025، يوم الأربعاء 12 فبراير، ليضيء الأفق الشرقي بوهج برتقالي ساحر كأنه لوحة فنية تنبض بالحياة.

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حدث فلكي نادر يظهر ليل الأربعاء في سماء المدنية المنورة

هذا المشهد المهيب الذي يتزامن مع ليالي الشتاء الباردة يعد فرصة ذهبية لعشاق الفلك لاكتشاف تفاصيل القمر عبر تلسكوبات حديثة في معرض “لحظة قمره”، ضمن فعاليات مهرجان “هوى وينتر”، حيث يلتقي العلم بجمال الطبيعة في أجواء روحانية مميزة.

ما هو “قمر الثلج” وما سر تسميته؟

أوضحت جمعية آفاق لعلوم الفلك أن “قمر الثلج” هو الاسم الذي أطلقته القبائل الأمريكية الأصلية على البدر الذي يظهر في شهر فبراير، وهو الوقت الذي يشهد ذروة تساقط الثلوج في أمريكا الشمالية.

ورغم أن المشهد الثلجي غائب عن أجواء المملكة، إلا أن قمر فبراير يضفي دلالة جمالية مختلفة، تعكس نقاء السماء وصفاء الشتاء في المملكة العربية السعودية، لتجسد لوحة طبيعية تأسر القلوب وتدعو للتأمل.

لحظة الذروة واقتران القمر بنجم “قلب الأسد”

في هذا اللقاء الفلكي الفريد، سيصل القمر إلى ذروة اكتماله عند الساعة 4:53 مساء بتوقيت السعودية، حين يضيء سطحه بالكامل بضوء الشمس.

وسيظهر بالقرب من نجم “قلب الأسد”، أحد ألمع نجوم برج الأسد وأحد “النجوم الملكية” في التراث الفلكي القديم، ما يضيف بعد تاريخي وثقافي إلى هذا الحدث السماوي المميز.

تقنيات حديثة تكشف أسرار القمر

في معرض “لحظة قمره”، ستتاح للزوار فرصة مشاهدة سطح القمر عن قرب من خلال تلسكوبات عالية الدقة، قادرة على كشف تفاصيل غير مسبوقة للفوهات النيزكية والبركانية، والجبال القمرية المضيئة.

هذه التجربة العلمية بإشراف خبراء من جمعية آفاق لعلوم الفلك ستفتح أبواب المعرفة أمام الزوار، وتغذي شغفهم بالاستكشاف والفضاء.

القمر في الثقافة الإسلامية والعربية

أكدت جمعية آفاق لعلوم الفلك أن القمر يحتل مكانة مميزة في الثقافة الإسلامية والعربية، فهو رمز للجمال والإلهام الذي تغنى به الشعراء منذ العصر الجاهلي وحتى العصر الحديث.

كما يرتبط القمر ارتباط وثيق بالعبادات الإسلامية، حيث يعتمد التقويم الإسلامي على الأشهر القمرية، ويتحدد من خلاله توقيت عبادات عظيمة مثل الصوم والحج، ما يجعله جزء لا يتجزأ من حياة المسلمين اليومية.

فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال في معرض “لحظة قمره”

لا تقتصر تجربة معرض “لحظة قمره” على الجانب الفلكي فقط، بل تتسع لتشمل فعاليات ترفيهية وتعليمية متنوعة تستهدف الأطفال والعائلات.

يرتدي الأطفال زي رواد الفضاء ليعيشوا تجربة مغامرة كونية، تجعلهم يشعرون وكأنهم في رحلة فضائية حقيقية.

كما يضيف الرسم على الوجه لمسة من المرح والإبداع، حيث ترسم على وجوه الأطفال أشكال مستوحاة من الفضاء والكواكب.

من أبرز الفعاليات التفاعلية نماذج الفلك التي تثير خيال الأطفال وتدفعهم للتساؤل عن أسرار الكون الواسع.

من خلال إطارات ملهمة وأجواء تفاعلية، يشجع الأطفال على أن يكونوا جزءًا من قصة علمية مثيرة، تدعم حبهم للتعلم وتدفعهم لاكتشاف أسرار الفضاء والعلوم.

إلهام جيل المستقبل ليصبحوا علماء ورواد فضاء

تسهم هذه التجربة المميزة في فتح آفاق جديدة أمام الأطفال وتحفزهم ليصبحوا علماء ورواد فضاء في المستقبل.

الفعاليات المصاحبة لا تقتصر على الترفيه، بل تحمل رسالة تعليمية تهدف إلى غرس حب العلم والاستكشاف في نفوس الصغار، مما يجعل هذه التجربة استثمار في جيل المستقبل، لتنمية عقولهم وإلهامهم ليكونوا جزء من عالم الاكتشافات العلمية.

مع كل هذه الفعاليات والتجارب الفريدة، يبقى “قمر الثلج” رمزا لجمال السماء ونقاء الطبيعة، وفرصة لعشاق الفلك للاستمتاع بلحظة نادرة تلتقي فيها الروحانية مع العلم، في أجواء من التأمل والدهشة تحت سماء المدينة المنورة.

يمثل هذا الحدث الفلكي فرصة رائعة لسكان المدينة المنورة للاستمتاع بمشاهدة الظاهرة الطبيعية النادرة، مع التأكيد على أهمية استغلال هذه اللحظات لتعزيز الوعي بالفلك والظواهر الكونية.