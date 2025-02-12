توصية هامة من الرياض المالية بشأن سهم البنك العربي وتوقعات بقفزة قوية

أصدرت الرياض المالية توصية استثمارية جديدة تتعلق بسهم البنك العربي، مشيرة إلى توقعات إيجابية بأداء السهم خلال الفترة المقبلة. وجاءت هذه التوصية استنادًا إلى عدة عوامل مالية وتشغيلية تعزز من فرص تحقيق السهم لقفزة ملحوظة في قيمته السوقية.كتب

محمد سعد – أعلنت شركة الرياض المالية عن نتائج أعمال البنك العربي الوطني للربع الرابع من العام 2024، مشيرة إلى تحقيق البنك أرباح بلغت 1.25 مليار ريال سعودي، وهو ما يتوافق مع توقعاتها، إذ كانت الشركة قد توقعت أن تحقق الأرباح نفس المبلغ.

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الرياض المالية تنشر توصية هامة حول سهم البنك العربي

يظهر التقرير أن هذه الأرباح ارتفعت بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت زيادة طفيفة بنسبة 1% على أساس ربعي، مما يعكس نمو قوي في الأداء المالي للبنك.

وكان النمو الأكبر في هذه الأرباح قد جاء نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى زيادة الدخل غير المرتبط بالفائدة، وهو ما أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا النمو الإيجابي في صافي الدخل.

نمو مستمر في المحفظة الإقراضية والودائع رغم التحديات الاقتصادية

أظهر البنك العربي الوطني استمرار في نمو محفظته الإقراضية بشكل قوي، حيث سجلت زيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق و2% مقارنة بالربع الثالث من 2024، لتصل المحفظة الإقراضية إلى 169 مليار ريال سعودي، وهو ما جاء متماشي مع توقعات السوق التي كانت تشير إلى بلوغ المحفظة 168 مليار ريال سعودي.

هذا النمو في القروض يعكس قدرة البنك على استقطاب المزيد من العملاء وزيادة حصة السوق في ظل بيئة اقتصادية تنافسية.

في المقابل، شهدت الودائع أيضًا زيادة قوية بنسبة 10% على أساس سنوي، و1% على أساس ربعي، لتصل إلى 182 مليار ريال سعودي، مما يعكس الثقة المستمرة من العملاء في البنك.

التطورات في القروض والودائع: ارتفاع ملحوظ في نسبة القروض إلى الودائع

على الرغم من زيادة الودائع، إلا أن القروض سجلت زيادة أكثر وضوحا، حيث تجاوزت الزيادة في القروض البالغة 3.2 مليار ريال سعودي، مقارنة بالزيادة في الودائع التي بلغت 1.4 مليار ريال سعودي على أساس ربعي.

هذا الأمر أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع (LDR) لتصل إلى 93% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 92% في الربع الثالث من نفس العام، مما يعكس الزيادة في قدرة البنك على توظيف الأموال في إقراض العملاء وتحقيق دخل إضافي.

أداء قوي في صافي دخل العمولات رغم التحديات الربعية

من جانب آخر، استمر البنك في تحقيق أداء قوي في صافي دخل العمولات الخاصة، حيث سجلت الزيادة السنوية 9%، رغم أنها انخفضت بنسبة 2% على أساس ربعي، ليصل صافي دخل العمولات إلى 2.0 مليار ريال سعودي.

ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة في حجم التمويل المقدم للعملاء، فضلاً عن الارتفاع في العوائد على الاستثمارات، مما يعكس نجاح البنك في تعزيز عوائده من الأنشطة غير التقليدية.

الدخل التشغيلي ينمو بشكل مستدام

بالإضافة إلى نمو صافي دخل العمولات، شهد إجمالي الدخل التشغيلي للبنك ارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي و2% مقارنة بالربع السابق.

هذا النمو يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات، بالإضافة إلى دعم الدخل غير المرتبط بالفائدة، الذي أظهر نمو صحي بنسبة 7% على أساس سنوي و25% على أساس ربعي، مما يشير إلى تنوع مصادر دخل البنك.

زيادة المخصصات وتحسن جودة المحفظة

رغم الأداء المالي القوي للبنك، فقد ارتفعت المخصصات بنسبة 64% على أساس ربعي لتصل إلى 271 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من عام 2024.

ومع ذلك، انخفضت المخصصات على أساس سنوي بنسبة 23% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس التحسن المستمر في جودة المحفظة الائتمانية للبنك.

كما أشارت إدارة البنك إلى أن هذا التحسن يعود إلى عدة عوامل، أبرزها التزام البنك بتطبيق معايير الجودة الائتمانية الصارمة والتأثير الإيجابي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9.

توقعات مستقبلية للبنك العربي الوطني: استقرار وتوسع مستدام

في ضوء هذه النتائج المتميزة، أبقت شركة الرياض المالية على توصيتها الحياد لسهم البنك العربي الوطني، مع تحديدها لسعر مستهدف عند 20.00 ريال سعودي.

كما أعلن البنك عن توزيع أرباح قدرها 0.65 ريال سعودي للسهم عن النصف الثاني من عام 2024، مما يعد مؤشر على استقرار البنك المالي والقدرة على تقديم عوائد مستقرة للمستثمرين.

من المتوقع أن يواصل البنك تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل، بفضل نمو محفظته الإقراضية، وزيادة حجم الودائع، وكذلك التحسين المستمر في جودة محفظته الائتمانية، مما يعزز موقعه بين البنوك الكبرى في المملكة العربية السعودية.

تسلط هذه التوصية الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق الأسهم السعودي، مما يشجع المستثمرين على متابعة أداء سهم البنك العربي عن كثب خلال الفترة المقبلة.