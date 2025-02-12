شؤون الحرمين توضح تفاصيل إمامة الشيخ ماهر المعيقلي في المسجد الحرام خلال شعبان 1446

أصدرت رئاسة شؤون الحرمين توضيحًا هامًا يتعلق بإمامة الشيخ ماهر المعيقلي للمصلين في المسجد الحرام خلال شهر شعبان 1446 هـ. وجاء هذا التوضيح لتأكيد تفاصيل الجدول الزمني لإمامة الشيخ، وسط اهتمام واسع من المصلين والمتابعين لشؤون الحرم المكي.

كتب محمد سعد – منذ الإعلان الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، يحظى جدول أئمة الحرم المكي باهتمام واسع من قبل المسلمين في كافة أنحاء العالم. حيث يحرص العديد من الزوار والمصلين على معرفة مواعيد الأئمة الذين سيؤمون الصلاة في المسجد الحرام خلال هذا الأسبوع من 10 إلى 16 من شهر شعبان لعام 1446 هـ.

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شؤون الحرمين تصدر توضيح هام حول إمامة الشيخ ماهر المعيقلي للمصلين في المسجد الحرام

يتيح هذا الجدول للمصلين متابعة الأئمة المفضلين لديهم، سواء كانوا مقيمين في المملكة أو زوار للحرم الشريف، مما يعزز من تجربة أداء الصلاة في هذا المكان المقدس.

جدول أئمة الحرم المكي خلال الأسبوع

اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية على توفير جدول مفصل يوضح أسماء الأئمة الذين سيؤدون الصلاة في مختلف الأوقات طوال الأسبوع، بدءًا من يوم الأحد حتى السبت.

يتيح هذا الجدول للمصلين ترتيب زياراتهم بشكل مسبق حسب توقيت صلاة كل إمام، والاستمتاع بتجربة الصلاة خلف هؤلاء الأئمة الذين يمثلون قدوة دينية للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

أئمة الحرم المكي يوم الأربعاء 13 شعبان 1446

يواصل أئمة الحرم أداء مهامهم في اليوم التالي.

في صلاة الفجر الأول، يؤديها الشيخ حمد دغريري، ويليه الشيخ إبراهيم المدني في الفجر الثاني.

أما في صلاة الظهر، فيتولى إمامتها الشيخ تركي الحسني، تليه صلاة العصر التي يؤديها الشيخ هاشم السقاف.

بعد ذلك، يؤدي الشيخ توفيق خوج صلاة المغرب، بينما يختم الشيخ محمد باسعد بأداء صلاة العشاء.

أئمة الحرم المكي يوم الخميس 14 شعبان 1446

تستمر سلسلة الأئمة في تقديم الصلوات في اليوم التالي.

يبدأ يوم الخميس بأداء صلاة الفجر الأول من قبل الشيخ أحمد خوجه، تليه صلاة الفجر الثاني التي يؤديها الشيخ هاشم السقاف.

أما صلاة الظهر فيؤديها الشيخ حسين شحات، تليها صلاة العصر التي يؤم فيها الشيخ ماجد العباس.

في صلاة المغرب، يقف الشيخ عماد بقري أمام المصلين، وأخيرًا، يختم الشيخ علي الملا صلاة العشاء.

أئمة الحرم المكي يوم الجمعة 15 شعبان 1446

يأتي يوم الجمعة بمزيج من الأئمة الذين يؤدون الصلاة في المسجد الحرام، بدءًا من الفجر الذي يؤديه الشيخ حسين شحات في الفجر الأول، بينما يؤدي الشيخ محمد العمري الفجر الثاني.

وفي صلاة الظهر، يواصل الشيخ محمد العمري أداء الصلوات الأذان الأول والثاني، بينما يتولى إمامة صلاة العصر الشيخ محمد العمري.

صلاة المغرب يتولاها الشيخ أحمد النحاس، وأخيرًا، يختم الشيخ محمد العمري أداء صلاة العشاء.

أئمة الحرم المكي يوم السبت 16 شعبان 1446

يختتم الأسبوع بأداء الأئمة لصلاة السبت. يبدأ الشيخ محمد العمري بأداء صلاة الفجر الأول، يليها الشيخ نايف فيده في الفجر الثاني.

أما في صلاة الظهر، فيؤديها الشيخ أحمد النحاس، تليها صلاة العصر التي يؤمها الشيخ عماد بقري.

في صلاة المغرب، يؤديها الشيخ سعيد فلاته، وأخيرًا، يختم الشيخ سامي ريس صلاة العشاء.

يظهر جدول الأئمة لهذا الأسبوع حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تقديم أفضل تجربة للمصلين في الحرم المكي.

من خلال تنوع الأئمة الذين يتناوبون على أداء الصلوات، يستطيع الزوار والمصلون الاستمتاع بأداء الصلاة خلف مجموعة من العلماء والمشايخ البارزين، مما يعزز من روحانية المكان ويضفي مزيد من العبادة والتقوى على الأوقات المقدسة في المسجد الحرام.

يعكس هذا التوضيح حرص رئاسة شؤون الحرمين على تقديم المعلومات الدقيقة للمصلين، وتسهيل متابعة جداول الإمامة لضمان التنظيم والراحة لزوار المسجد الحرام.