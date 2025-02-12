موعد صرف علاوات العسكريين في السعودية لعام 1446 والكشف عن سلم العلاوات النهائي

أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن تحديد الموعد الرسمي لصرف علاوات العسكريين لعام 1446، إلى جانب الكشف عن سلم العلاوات النهائي الذي يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بمستويات الرواتب والعلاوات الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين أوضاع العسكريين ودعمهم بما يتماشى مع تطلعاتهم وتقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة الوطن.

كتب محمد سعد – في الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات حول وجود زيادة بمقدار 1000 ريال في رواتب العسكريين بأمر ملكي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول صحته، لا سيما مع اقتراب موعد صرف الرواتب.

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تحديد تاريخ صرف علاوات العسكريين في السعودية

وأوضحت وزارة المالية السعودية حقيقة هذه الأخبار ونفت بشكل قاطع صدور أي أمر ملكي بشأن إضافة هذه الزيادة، داعية الجميع إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع التأكيد على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وزارة المالية أكدت أن موعد صرف رواتب شهر فبراير 2025 سيكون يوم 27 من الشهر الميلادي، الموافق 28 من شعبان 1446 هجريًا، وذلك وفق الجدول المعتاد لصرف الرواتب في المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أن النظام المتبع في صرف الرواتب يتمثل في تقديم الصرف ليوم الخميس إذا صادف موعده يوم الجمعة، أو تأجيله ليوم الأحد إذا كان يوم الصرف الأساسي يصادف السبت، وهو ما يضمن انتظام عمليات الصرف دون تأخير أو تغيير غير مبرر.

الشائعات حول زيادة 1000 ريال في الرواتب

انتشار الشائعات حول إضافة مبلغ 1000 ريال لرواتب العسكريين أحدث جدل واسع بين المواطنين، مما دفع وزارة المالية للتأكيد على عدم صحة هذه الأخبار.

الوزارة دعت المواطنين إلى توخي الحذر من المعلومات غير الموثوقة التي تنتشر في بعض المواقع غير الرسمية، موضحة أن القرارات الملكية أو التغييرات المالية المهمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية للجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة أن الوقت المتبقي على موعد صرف رواتب هذا الشهر هو حوالي 16 يومًا، وأن الأخبار المتعلقة بزيادة الرواتب ليست إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

وحثت الوزارة الموظفين على متابعة الأخبار الرسمية من مصادرها الموثوقة وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تتداولها بعض المنصات غير الرسمية بهدف إثارة الجدل.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر منصة اعتماد

تسهل وزارة المالية السعودية عملية الاستعلام عن الرواتب والمستحقات المالية من خلال منصة “اعتماد”، وهي المنصة المخصصة لجميع ما يتعلق بالمستحقات المالية للموظفين في القطاعات المختلفة. وللراغبين في معرفة تفاصيل رواتبهم، يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام بسهولة:

في البداية، يجب التوجه إلى منصة اعتماد الإلكترونية، بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية، يطلب منك تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور، مع إدخال رمز التحقق.

بمجرد تسجيل الدخول، اختر من القائمة خيار “اعتماد الأفراد”، ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية.

من الخدمات الإلكترونية، اختر “المستحقات المالية”، وحدد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.

قم بملء البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، ثم اضغط على زر “استعلام”. ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة براتبك والمستحقات المالية للشهر المحدد.

تجدر الإشارة إلى أن الاستعلام عن الرواتب يكون متاحًا عادةً بدءًا من يوم 22 من الشهر الميلادي

الاستفادة من منصة اعتماد لضمان الشفافية والدقة

تأتي منصة اعتماد كجزء من جهود وزارة المالية لتعزيز الشفافية والدقة في توفير المعلومات المالية لجميع الموظفين، مما يسهل عليهم الوصول إلى بياناتهم بكل سهولة ويسر.

وتعتبر هذه الخطوة واحدة من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تحسين تجربة الموظفين في المملكة، وضمان حصولهم على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب.

ختامًا، تؤكد وزارة المالية على استمرارها في تحسين خدماتها وتوفير جميع المعلومات بشكل شفاف ودقيق من خلال قنواتها الرسمية، مع التأكيد على أهمية متابعة الأخبار من المصادر المعتمدة فقط، لضمان تجنب الوقوع في فخ الشائعات التي قد تثير البلبلة دون أساس من الصحة.

تجسد هذه القرارات حرص المملكة على دعم العسكريين وتوفير بيئة عمل محفزة تعزز من استقرارهم المالي والاجتماعي. ومن المتوقع أن تسهم هذه التحديثات في رفع مستوى الرضا بين أفراد القطاع العسكري.