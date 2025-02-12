تعرف على السيارات المشمولة في عروض يوم التأسيس السعودي 1446 – 2025

بمناسبة يوم التأسيس السعودي 1446 – 2025، أعلنت العديد من وكالات السيارات في المملكة عن عروض حصرية تشمل مجموعة متنوعة من السيارات بمزايا وتخفيضات استثنائية. تشمل هذه العروض سيارات من مختلف الفئات لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن الجودة والأسعار المنافسة.

كتب محمد سعد – مع اقتراب يوم التأسيس السعودي لعام 1446-2025، تزداد الأجواء الوطنية احتفال بهذه الذكرى العظيمة التي تحمل معها الفخر والانتماء لتاريخ طويل من الإنجازات والتطور، يوم التأسيس ليس مجرد مناسبة وطنية، بل فرصة ينتظرها الجميع للاستمتاع بالفعاليات الرائعة والخصومات المذهلة التي تقدمها أشهر المتاجر والشركات في المملكة.

إقرأ ايضاً : التجارة السعودية تسحب سيارات ماركة شهيرة من الأسواق لخلل يهدد الحياة

السيارات المشمولة في عروض يوم التأسيس السعودي على السيارات

ومن بين أبرز العروض التي لفتت الأنظار هذا العام، تأتي تخفيضات ضخمة على السيارات من وكالات السيارات الشهيرة مثل عبداللطيف جميل وهوندا وفورد ونيسان، مع مزايا استثنائية تتضمن صيانة مجانية وتأمين شامل.

عروض عبداللطيف جميل ليوم التأسيس: خصومات تصل إلى 30% وتقسيط مريح على سيارات تويوتا وكيا وهيونداي

وكالة عبداللطيف جميل أعلنت عن باقة من أفضل العروض على موديلات 2024 و2025، حيث يمكن لمحبي السيارات الاستفادة من خطط التقسيط المريحة والخصومات الكبرى. وتشمل العروض سيارات متعددة الموديلات لتناسب جميع الاحتياجات.

سيارة تويوتا راش موديل 2024 يمكن الحصول عليها بقسط شهري يبدأ من 1,329 ريال سعودي، وهي فرصة مميزة لمن يبحث عن سيارة عائلية بمواصفات ممتازة.

أما عشاق هيونداي، فيمكنهم اقتناء هيونداي أكسنت موديل 2025 بقسط شهري يبدأ من 1,320 ريال سعودي، وهي من أكثر السيارات الاقتصادية والمناسبة للتنقل اليومي.

كيا سونيت GL موديل 2025 تأتي بقسط شهري يبدأ من 1,461 ريال سعودي، بينما سيارة MG5 STD موديل 2025 متاحة بقسط شهري منخفض يصل إلى 919 ريال سعودي.

لمن يرغب بسيارة أكثر تميز، يمكنه الحصول على كيا ريو SC بقسط شهري يبدأ من 1,132 ريال سعودي، بينما تتوفر هيونداي فينيو GL SMART موديل 2025 بقسط شهري يبلغ 1,324 ريال سعودي.

عروض يوم التأسيس 2025 من هوندا وفورد: تخفيضات مذهلة وباقات صيانة وتأمين مجاني

بالإضافة إلى عروض عبداللطيف جميل، أعلنت متاجر هوندا وفورد عن خصومات استثنائية بمناسبة يوم التأسيس.

يمكن لمحبي هوندا الاستفادة من عرض شراء سيارة HONDA HR-V موديل 2025 بسعر 94,185 ريال سعودي مع قسط شهري يبدأ من 1,159 ريال سعودي.

كما أن سيارة HONDA CIVIC TYPE R موديل 2025 متوفرة بسعر 205,850 ريال سعودي مع قسط شهري يبدأ من 11,500 ريال سعودي.

أما عروض فورد، فتشمل خصومات تصل إلى 25,000 ريال سعودي على سيارات F150 وإكسبلورر، إلى جانب باقة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات وتأمين شامل مجاني لمدة 12 شهر.

تخفيضات نيسان وتويوتا بمناسبة يوم التأسيس 1446: صفقات مذهلة مع صيانة وتأمين طويل الأمد

نيسان انضمت إلى قائمة الشركات التي قدمت عروض مذهلة ليوم التأسيس، حيث تصل تخفيضاتها إلى 15,000 ريال سعودي على موديلات نيسان سنترا، نيسان باترول، ونيسان التيما، مع مزايا إضافية تشمل التأمين المجاني لمدة 5 أعوام والصيانة المجانية لمدة 12 شهر.

أما عروض تويوتا فتتضمن خصومات تصل إلى 20,000 ريال سعودي على موديلات مثل لاندكروزر، كامري، وهايلاندر، إلى جانب عروض التقسيط بدون فائدة، والصيانة المجانية لمدة 24 شهر أو 40,000 كم، مما يجعل هذه الفرصة مثالية لاقتناء سيارة أحلامك بأسعار مخفضة ومزايا رائعة.

أجواء يوم التأسيس: فرصة للتسوق والاستفادة من العروض الكبرى

يوم التأسيس السعودي ليس مجرد مناسبة وطنية للاحتفال، بل هو أيضًا فرصة ذهبية للاستفادة من العروض الكبرى التي تقدمها مختلف القطاعات في المملكة.

العروض لا تقتصر على السيارات فقط، بل تشمل العديد من القطاعات الأخرى مثل الإلكترونيات والأثاث والأزياء، مما يتيح للجميع الاستمتاع بخصومات مذهلة وتجارب تسوق فريدة من نوعها.

تتزامن هذه العروض مع أجواء الفعاليات الوطنية في كافة أنحاء المملكة، حيث تنظم الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تحتفي بتاريخ المملكة العريق، ما يجعل يوم التأسيس مناسبة استثنائية ينتظرها الجميع بفارغ الصبر للاستمتاع بأفضل ما تقدمه المملكة من عروض وفعاليات.

تمنح هذه العروض الخاصة بيوم التأسيس فرصة مثالية للراغبين في شراء سيارة جديدة بأسعار مميزة وتسهيلات مغرية. لا تفوت فرصة الاستفادة من هذه التخفيضات المتاحة لفترة محدودة.