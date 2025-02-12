تحديث يومي: سعر رغيف الخبز في مصر 2025 بالمخابز المدعمة والحرة

تشهد أسعار رغيف الخبز في مصر 2025 استقرارًا نسبيًا مع استمرار الدعم الحكومي للمخابز المدعمة، في حين تختلف الأسعار في المخابز الحرة وفقًا لتكاليف الإنتاج وظروف السوق. ويحرص المواطنون على متابعة التحديثات اليومية لمعرفة الأسعار الرسمية المعتمدة والتغيرات المحتملة في قطاع الخبز.

كتب محمد سعد – تقوم وزارة التموين بمواصلة جهودها من أجل توفير الخبز المدعوم لكافة المواطنين على بطاقات التموين، وذلك بأسعار تنافسية مقارنة بسعر الخبر الحقيقة، ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الوزارة في العمل على دعم الفئات الأكثر احتياجا، كما تقوم الوزارة بتشديد الرقابة على كافة المخابز، وذلك بهدف توفير الخبز الحر بأسعار تتناسب مع كافة المستهلكين، وسنوافيكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر من خلال السطور القادمة من هذا المقال.

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سعر رغيف الخبز في مصر

تقوم وزارة التموين بطرح رغيف الخبز المدعم على بطاقة التموين، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في تخفيف الحمل عن كافة المواطنين، وكذلك بهدف ضمان إتاحة كافة احتياجاتهم الأساسية، وبلغ سعر رغيف الخبز المدعم على بطاقة التموين نحو 20 قرشاً للرغيف، حيث يقوم كل مواطن يستفيد من تلك المنظومة بالحصول على 5 أرغفة يومياً.

سعر رغيف الخبز السياحي اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 في مصر

وجاءت أسعار رغيف الخبز السياحي اليوم الثلاثاء الموافق ال11 من شهر فبراير لعام 2025 تتمثل فيما يلي:

وصل سعر رغيف الخبز السياحي الحجم الكبير وزن 80 جرام نحو حوالي 150 قرشا.

بينما سجل سعر رغيف الخبز متوسط الحجم ذات وزن 40 جرام نحو حوالي 75 قرشاً.

وجاء سعر رغيف الخبز وزن 25 جرام نحو حوالي 50 قرشاً.

ووصل سعر رغيف الفينو وزن 50 جرام نحو حوالي 150 قرشاً.

كما وصل سعر رغيف الفينو وزن 35 جرام نحو حوالي 100 قرشاً.

زيادة سعر رغيف الخبز في مصر 2025

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعمل على دعم منظومة الخبز المدعموم، وذلك بهدف ضمان وصول رغيف الخبز للمواطنين بسعر رمزي، مما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وخلال الفترة الأخيرة انتشرت بعض الأخبار تفيد وجود زيادة جديدة في أسعار الخبز في مصر، ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم صدور أي قرار رسمي من قبل وزارة التموين يفيد وجود أي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعوم الذي يستحقه المستهلكين على البطاقة التموينية.

يظل ملف أسعار الخبز من القضايا الحيوية التي تهم المواطنين، وسط جهود حكومية للحفاظ على استقرار السوق وضمان توفر الخبز بأسعار مناسبة للجميع.