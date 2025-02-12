طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي الأصلي بقوام طري ومذاق شهي

ييعتبر الفطير المشلتت الفلاحي من أشهى المخبوزات التقليدية في المطبخ المصري، حيث يتميز بقوامه الطري وطعمه اللذيذ الذي يعشقه الجميع. إذا كنتِ ترغبين في تحضيره بطريقة سهلة ومضمونة، إليكِ الوصفة الأصلية بخطوات بسيطة تضمن لكِ أفضل نتيجة.

كتب محمد سعد – الفطير المشلتت من المخبوزات وأنواع الفطائر التي يعشقها ويحبها المصريين والكثير من المواطنين في الوطن العربي، حيث الطعم اللذيذ الدسم السهي، وخاصة عند تناولها مع الجبن القديمة والعسل الاسود أو الابيض، وتقوم الكثير من المحلات بصناعة تلك الفطائر وتقدمها الكثير من المطاعم، ويمكنك صناعتها في المنزل أفضل من التي يتم تحضيرها في المطاعم، حيث يطلبها أفراد أسرتك يحبونها بشكل جميل، ويمكنك من خلال مجموعة من المقادير البسيطة وبطرق سهلة وخطوات اسهل تحضير احلى والذ فطائر مشلتت فلاحي رائعة.

إقرأ ايضاً : طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في المنزل بأسهل الخطوات

مقادير عمل الفطير المشلتت الفلاحي الأصلي

من خلال مكونات اقتصادية وموفرة وبسيطة وسهلة يمكنك صناعة اجمل فطير مشلتت في منزلك من خلال مقادير منزلية وخطوات سريعة تستطيعين تحضير المشلتت الفلاحي زي المطاعم وأفضل بكثير، بالجبن والعسل يمكنك تحضير عشاء وافكار دسم وشهي جميل ورائع، ومن أهم المكونات اللازمة لعمل الفطير المشلتت الفلاحي اللذيذ في المنزل:

3 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

2 ملعقة من الزيت.

2 كوب من الماء الدافئ.

كوب واحد من السمن.

خطوات تحضير خطوات الفطير المشلتت الفلاحي في المنزل

مكونات بسيطة ومقادير سهلة واقتصادية يمكنك من خلالها تحضير الفطير المشلتت، حيث أن الفطير المشلتت يعتبر من أصعب المخبوزات التي يتم تحضيرها لكن إذا اتبعتي الخطوات بالترتيب ودون زيادة أو نقصان ستحصلين على نتيجة مرضية، ويمكنك تحضير الفطير في خطوات بسيطة للغاية وسهلة، ومن أهمها:

في وعاء عميق نضع الدقيق والسكر ونقوم بالخلط بشكل جيد.

نضيف الماء الدافئ لعمل العجينة ونضيف الزيت ونعجن باليد فترة زمنية حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة وطرية.

نقوم بترك العجين حتى ترتاح فترة كبيرة لا تقل عن ساعة إلى ساعتين.

نقوم بعمل تقسيم العجين على اربع اجزاء.

في صينية كبيرة نقوم بفرد العجين بعد دهن الصينية.

نضع الأجزاء فوق بعضها ونفردها في الصينية.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية.

نتركها حتى تنضج ونشغل الشواية عليها فترة.

نخرجها من الفرن بعد أن تنضج وتقدم بالهنا والشفا.

مع هذه الطريقة التقليدية، يمكنكِ تحضير فطير مشلتت فلاحي طري ولذيذ ينافس المحلات الكبرى. جربيه اليوم واستمتعي بمذاقه الشهي مع العسل أو الجبن!