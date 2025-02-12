عروض كارفور السعودية لشهر رمضان 2025: تخفيضات مذهلة على المنتجات الغذائية والسلع الأساسية

تقدم كارفور السعودية بمناسبة شهر رمضان 2025 / 1446 مجموعة من العروض والتخفيضات المذهلة على مختلف المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، لتلبية احتياجات العائلات بأسعار تنافسية. تشمل العروض تخفيضات على المواد التموينية، اللحوم، الفواكه، والمستلزمات الرمضانية، مما يجعل التسوق أكثر توفيرًا في هذا الشهر المبارك.

كتب محمد سعد – مع اقتراب الشهر فإن المتجر لا يزال يوفر عروضًا ضخمة ومميزة على الكثير من المستلزمات المنزلية والمنتجات الغذائية وغيرها، حتى يوفر للأسر السعودية بأسعار رخيصة ومميزة، لذا سنعرفك في هذا المقال على أهم عروض كارفور السعودية لشهر رمضان 2025 / 1446 على مختلف المنتجات.

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عروض كارفور السعودية

يمكنك من خلال كارفور الحصول على الكثير من السلع الغذائية بأسعار مميزة، لأنه يوفر عروضًا مميزة عليها نوضحها فيما يلي:

يتوفر سمك السلمون ٢ كيلو أو ٣ بسعر وقدره 46.95 ريال سعودي.

تتوفر شكارة الأرز البسمتي سيلا وزن 10 كيلو بسعر وقدره 49.95 ريال، وذلك بدلًا من سعر 86.95 ريال.

يتوفر مسحوق جينتو 4.5 كيلو لغسيل الملابس بسعر وقدره 95 ريال، وذلك بدلًا من سعر 58.75 ريال.

يتوفر دجاج مجمد ساديا 10 قطع بوزن وقدره 800 جرام بمبلغ 99.95 ريال، وذلك بدلًا من مبلغ 181 ريال.

يتوفر اللحم البرازيلي البقري مشروم أو قطع بسعر وقدره 21.90 ريال.

يتم اللحم الضاني بالعضم بمبلغ وقدره 25.90 ريال.

عروض كارفور السعودية لشهر رمضان 2025 / 1446 على الأجهزة الكهربائية

وهناك أيضًا أجهزة كهربائية عديدة يوفر كارفور عروضًا عليها، ومنها ما يلي:

غلاية مياه 1.7 لتر تتوفر بسعر وقدره 89 ريال، وذلك بدلًا من سعر 179 ريال.

كاوية جافة تتوفر بمبلغ 55 ريال، وذلك بدلا من سعر 99 ريال.

قلاية كهربائية 800-900 وات، و1.5 لتر، من نوع كينو تتوفر بسعر وقدره 79 ريال، وذلك بدلا من سعر 169 ريال.

يتوفر مايكروويف سعة 25 لتر بمبلغ وقدره 399 ريال، وذلك بدلًا من سعر 679 ريال.يمكنك من خلال كارفور الحصول على الكثير من السلع الغذائية بأسعار مميزة، لأنه يوفر عروضًا مميزة عليها نوضحها فيما يلي: يتوفر سمك السلمون ٢ كيلو أو ٣ بسعر وقدره 46.95 ريال سعودي. تتوفر شكارة الأرز البسمتي سيلا وزن 10 كيلو بسعر وقدره 49.95 ريال، وذلك بدلًا من سعر 86.95 ريال. يتوفر مسحوق جينتو 4.5 كيلو لغسيل الملابس بسعر وقدره 95 ريال، وذلك بدلًا من سعر 58.75 ريال. يتوفر دجاج مجمد ساديا 10 قطع بوزن وقدره 800 جرام بمبلغ 99.95 ريال، وذلك بدلًا من مبلغ 181 ريال. يتوفر اللحم البرازيلي البقري مشروم أو قطع بسعر وقدره 21.90 ريال. يتم اللحم الضاني بالعضم بمبلغ وقدره 25.90 ريال. عروض كارفور السعودية لشهر رمضان 2025 / 1446 على الأجهزة الكهربائية وهناك أيضًا أجهزة كهربائية عديدة يوفر كارفور عروضًا عليها، ومنها ما يلي: غلاية مياه 1.7 لتر تتوفر بسعر وقدره 89 ريال، وذلك بدلًا من سعر 179 ريال. كاوية جافة تتوفر بمبلغ 55 ريال، وذلك بدلا من سعر 99 ريال. قلاية كهربائية 800-900 وات، و1.5 لتر، من نوع كينو تتوفر بسعر وقدره 79 ريال، وذلك بدلا من سعر 169 ريال. يتوفر مايكروويف سعة 25 لتر بمبلغ وقدره 399 ريال، وذلك بدلًا من سعر 679 ريال.



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