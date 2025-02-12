طريقة عمل كيكة سميد رواني البسبوسة في المنزل بمكونات اقتصادية

إذا كنت تبحث عن حلوى شهية وسهلة التحضير بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، فإن كيكة سميد رواني البسبوسة هي الخيار المثالي. تتميز هذه الكيكة بقوامها الطري ونكهتها الغنية، كما أنها تُحضّر بمكونات اقتصادية تناسب جميع الميزانيات، مما يجعلها وصفة مثالية لعشاق الحلويات الشرقية.

كتب محمد سعد – كيكة سميد رواني من اجمل والذ الأطعمة والمخبوزات الشهية، والتي يمكن أن يتم تناولها في أي وقت، حيث تمتاز تلك الكيكة بالطعم اللذيذ الشهي، حيث يحبها الجميع الكبار والصغار، ويمكن شراء تلك الحلوى اللذيذة ولكن مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية، يمكنك صناعة تلك الحلوى في المنزل من خلال مجموعة من المكونات البسيطة والسهلة، ومن خلال مجموعة من الخطوات السريعة والقياسية يمكنك صناعة احلى كيكة رواني متميزة الطعم ولذيذة وشهية، ومن خلال المقال الحالي سنتعرف على مقادير وطرق تحضير كيكة سميد رواني البسبوسة.

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مقادير عمل كيكة سميد رواني البسبوسة

من المكونات البسيطة يمكنك صناعة كيكة سميد رواني البسبوسة اللذيذة الدايبة والشهية، حيث المكونات البسيطة والسهلة واللذيذة الطعم، ومن مكونات اقتصادية وموفرة في المنزل بخطوات سريعة وقياسية، حيث يفرح بها جميع أفراد أسرتك، ومن أهم المكونات التي يمكن من خلالها صناعة كيكة سميد رواني:

كوب ونصف دقيق سميد ناعم.

نصف كوب دقيق أبيض.

كوب واحد سكر أبيض.

نصف كوب زبادي

نصف كوب زيت نباتي

عدد 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

خطوات تحضير وصناعة كيك رواني سميد البسبوسة

من خلال مجموعة المكونات البسيطة والسهلة التي يمكن من خلالها عمل افضل والذ حلوى جميلة يحبها ويطلبها الجميع، والتي يمكن صناعتها من خلال مجموعة من الخطوات السريعة و البسيطة والسهلة، ومن أهم تلك الخطوات التي يمكن اتباعها بالترتيب لعمل وصناعة صواني الرواني بسميد البسبوسة:

نضع السكر والماء معا على النار ولا يتم تحريكها.

نترك الوعاء حتى يغلي ونضيف عليها عصير الليمون.

نخلط البيض والفانيليا والسكر معا في الخلاط الكهربائي.

نضيف الزيت مع الزبادي للخليط ونخلط جميع المكونات بشكل جيد.

في وعاء نضع الدقيق والبيكنج بودر ودقيق السميد معا ونخلطهم بشكل جيد.

نضيف المكونات السائلة للمكونات الجافة ونخلطهم معا بشكل جيد.

نضيف الخليط في صينية مدهونة ونضعها على درجة 180 درجة في الفرن.

نترك الصينية ما يقرب من 25 دقيقة أو حتى تنضج الرواني.

نخرجها من الفرن بعد أن تنضج

ونضيف اليها الشربات.

استمتع بتحضير كيكة سميد رواني البسبوسة بسهولة في منزلك، وقدّمها لأفراد عائلتك مع الشاي أو القهوة للحصول على تجربة طعم لا تُقاوم. جربها اليوم!